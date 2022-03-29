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Политика

«Жест в адрес Эрдогана»: почему сменилась площадка переговоров РФ и Украины

Эксперты объяснили, кому выгоден перенос площадки для переговоров России и Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Четвертый раунд российско-украинских переговоров прошел в Турции, а не в Белоруссии, как предыдущие три. Перенос переговорной площадки был согласован президентами России и Турции, но, как полагают эксперты, итоги переговоров никак не зависят от места их проведения. Для чего переносятся переговорные площадки, и кому это может быть выгодно — в материале «Газеты.Ru».

Очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины — четвертый по счету — состоялся 29 марта. На этот раз они прошли в Турции, во дворце Долмабахче на берегу Босфора — последней резиденции османских султанов. Как отмечали в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, новое место переговоров было согласовано в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Три предыдущие встречи российской и украинской делегаций проходили на белорусской территории.

Первый раунд состоялся 28 февраля в Гомельской области, тогда встреча продлилась пять часов. Позже в Беловежской пуще прошли еще два очных раунда — 3 и 7 марта.

После трех очных встреч переговорщики перешли на онлайн-формат общения, который, как сказал глава российской делегации Владимир Мединский, существенно экономит время и силы. С того момента состоялся ряд таких видеоконференций, но, как признает российская сторона, существенного прогресса по ключевым вопросам переговоров достичь так и не удалось.

На этот раз, судя по оглашенным сторонами итогам, определенные подвижки в переговорном процессе все же наметились.

Но, как убеждены эксперты, смена площадки для переговоров на их исход не влияет.

Белоруссия неудобна Украине

«Место переговоров можно менять хоть десять раз — позиция от этого не меняется. А украинская позиция — несколько раз уже руководство Украины говорило, — что они не согласны с нашими основными положениями», — сказал «Газете.Ru» экс-дипломат Сергей Орджоникидзе.

По его словам, согласившись провести переговоры в Турции, Россия пошла на достаточно серьезный компромисс.

«Сменили площадку и пошли навстречу Эрдогану, хотя мы хорошо знаем, кто управляет «Байрактарами» на Украине. Неофициально, конечно. Думаю, это больше жест с нашей стороны в адрес Эрдогана», — отметил он.

По мнению Орджоникидзе, прежняя площадка в Белоруссии была неудобна именно украинской стороне. Политолог Андрей Суздальцев подтверждает: говоря о переговорных площадках, надо учитывать, что Белоруссия, в частности ее президент Александр Лукашенко, находится под санкциями, которые были введены еще до конфликта на Украине. Украинская сторона, как утверждает собеседник «Газеты.Ru», была очень недовольна перспективой проведения переговоров там. К тому же представитель украинской делегации Михаил Подоляк сам был депортирован из Белоруссии в 2005 году, «то есть у него с Лукашенко личные счеты», обратил внимание эксперт.

Выгодно Эрдогану

Эрдоган очень активно лоббировал себя в качестве посредника и предлагал площадку для проведения переговоров в Турции, причем возникла ситуация, когда ощущалось даже некоторое давление на Россию, обратил внимание Андрей Суздальцев.

«Надо учитывать, что сейчас США и ЕС прилагают огромные усилия, чтобы вынудить Россию остановить эту спецоперацию. Не вести переговоры, не искать какие-то варианты отношений, а топнуть ножкой, чтобы мы откатились к своим границам. То есть получается, что никакой ни политической силы, ни военной Запад не имеет, потому что он не может остановить спецоперацию. В этом случае если бы Эрдоган получил в свои руки переговорный процесс, он бы очень резко поднял свой имидж в НАТО», — объяснил политолог.

К тому же, отметил он, что Эрдоган не хочет оставаться в стороне, как, например, Александр Лукашенко, а наоборот — хочет участвовать в переговорном процессе. Именно поэтому перед проведением самих переговоров турецкий президент решил сам встретиться с российской и украинской делегациями.

«Турции это дает политический престиж. Эрдоган очень чувствительно к этому относится, поэтому и предложил свою территорию.

А мы с учетом отношений между ним и нашим президентом, видимо, решили согласиться», — сказал экс-дипломат Орджоникидзе.

Могут ли переговоры переехать в Белград

Президент Сербии Александар Вучич накануне предложил властям Украины и России провести переговоры в Белграде, если они сочтут это уместным.

«Что касается нас, мы бы хотели, чтобы как можно скорее наступил мир. Это была бы лучшая новость в мире. Не вмешиваемся ни во что, отошли в сторону, если кто-то думает, что Белград — хорошее место для чего-то такого, мы счастливы это предложить нашим украинским и российским друзьям», — сказал Вучич.

«Конфликты такого рода для тех стран, которые непосредственно с этим не связаны, очень выгодны.

Каждый хочет привлечь к себе внимание, они в этом заинтересованы, Вучич в том числе», — сказал Андрей Суздальцев.

При этом политолог обратил внимание, что перенос переговоров в Белград мог бы только подогреть существующий конфликт с Косово, поэтому такое решение было бы нецелесообразным.

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