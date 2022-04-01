Евросоюз пожаловался, что Россия не дала шанса юридически оспорить свои санкции

Европейский союз сожалеет о решении России ввести ответные санкции, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Ранее МИД РФ объявил о санкциях против руководства союза, а также некоторых западных общественных деятелей с журналистами, поддерживающих русофобию. Всем им закроют въезд в Россию. Боррель отметил, что когда ЕС вводил свои санкции против России, он оставил «легальные возможности их оспорить», а вот Россия для своих такого не предусмотрела.

Как подчеркнул Боррель, ЕС, в отличие от России, открыто опубликовал свои ограничения, обосновал их «ясными критериями» и предусмотрел «легальные возможности их оспорить». Политик указал, что санкции Евросоюза были направлены на то, чтобы остановить действия России на Украине.

«Евросоюз сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию РФ ряду граждан стран ЕС, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», — добавил представитель Евросоюза. Спецоперация России на Украине. 37-й день Идет 37-й день военной спецоперации РФ на Украине. Переговоры между Россией и Украиной продолжились... 01 апреля 16:20

МИД России накануне, 31 марта, сообщил, что Россия «в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности» расширяет санкции против Евросоюза. В «черный список» попали высшее руководство ЕС. Среди них еврокомиссары, начальники военных структур ЕС и «подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику».

«В ответный российский «черный список» внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения», — уточнил МИД.

Точные имена министерство не назвало. Всем попавшим под санкции закрыли въезд в РФ. МИД пообещал, «что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ». США назвали цель санкций против России На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США... 12 марта 01:48

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отдельно уточняла, что Россия не будет запрещать въезд обычным европейцам.

«Несмотря на попытки Запада усложнить контакты, разрушить культурные, деловые связи, российская сторона не намерена отыгрываться на рядовых европейцах, даже если это стало бы логичным ответным шагом», — сказала она.

Захарова пообещала, что ответные визовые меры РФ также не будут распространяться на иностранцев, которые уже находятся в России на законных основаниях.

Как объяснял МИД, санкционная политика Евросоюза против России «переходит все границы». В министерстве отметили, что Брюссель выкладывает персональные данные попавших под санкции россиян в открытый доступ. Это нарушает международные правовые нормы.

По мнению внешнеполитического ведомства, в ЕС «на ходу изобретают абсурдные внеправовые критерии» для введения все большего числа ограничений.

«Пытаясь выставить нашу страну виновником системного кризиса в области европейской безопасности, брюссельские еврочиновники отказываются признать, что на протяжении многих лет они потворствовали укреплению русофобских и неонацистских настроений на Украине, ее милитаризации и встраиванию в усилия НАТО по военному сдерживанию России», — указал МИД.

Министерство считает, что Запад на самом деле хочет заставить Москву отступиться от интересов России и не позволить РФ выстраивать свою повестку на «мировой арене», которой Запад стремится управлять безраздельно.

В МИД также отметили, что Евросоюз не только вводит санкции против России сам, но и шантажом и давлением подталкивает к этому другие независимые страны. В итоге Евросоюз заводит в тупик отношения с Россией, ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что Россия уже привыкла к санкциями и может хорошо жить в этих условиях. «Санкции ведь не вчера появились. Мы уже 10 лет минимум находимся под интенсивными западными санкциями. Поэтому у нас уже есть опыт, как жить в этих условиях, причем жить так, чтобы и нам было хорошо, и нашим партнерам было хорошо. И я вас уверяю, так оно и будет», — заверил он.