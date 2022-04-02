Как позиция Венгрии по Украине расколола Вишеградскую группу

Встреча Вишеградской группы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 марта 2022 года. На фото слева направо: премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийCzech Republic's Prime Minister Petr Fiala, Hungary's Prime Minister Viktor Orban, British Prime Minister Boris Johnson, Slovakia's Prime Minister Eduard Heger and Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki

Запланированная на эту неделю встреча министров обороны стран Вишеградской группы — Чехии, Словакии, Венгрии и Польши — сорвалась. Две страны бойкотировали мероприятие из-за позиции Венгрии по ситуации вокруг Украины. Венгров раскритиковали даже традиционно дружественные им поляки. Сохранится ли Вишеградская группа в условиях таких противоречий — в материале «Газеты.Ru».

Заседание министров обороны стран Вишеградской группы, в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша, должно было состояться в Будапеште 30 и 31 марта, но было отменено из-за позиции Венгрии относительно военной операции РФ на Украине. По данным Австрийского агентства печати, в мероприятии должна была принять участие министр обороны Австрии Клаудиа Таннер, отмену мероприятия подтвердила ее представитель.

Эту встречу бойкотировали главы минобороны Чехии и Польши, которые выразили несогласие с позицией Венгрии относительно ситуации на Украине.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна не поддерживает новые санкции в отношении России, в частности, в сфере энергоресурсов, так как они бы нанесли Венгрии больший вред, чем ее восточному партнеру. Будапешт также отказался направлять вооружение для украинского правительства и запрещает переправку оружия для Украины через свою территорию. «Много поколений вынашивает эту мечту»: чем Грузия ответит на Южную Осетию в составе РФ Южная Осетия планирует после 10 апреля провести референдум о вхождении в состав России, а после... 31 марта 15:48

Министр обороны Чехии Яна Чернохова объяснила отмену своего визита в Будапешт тем, что Венгрия не поддержала инициативу других государств ЕС ввести эмбарго на поставки энергоносителей из РФ.

«Я не поеду на встречу глав минобороны группы V4 в Будапеште.

Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь»,

— сказала она. Позднее позицию Черноховой поддержал глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

С польской стороны о Венгрии высказывался и премьер-министр Матеуш Моравецкий, который обвинил власти этой страны, а также Австрии и Германии в сдержанной позиции относительно разрыва торговых отношений с Россией.

«Они воздерживаются от далеко идущих выводов. Таких, чтобы как можно быстрее, здесь и сейчас, разорвать торговлю с Россией», — отмечал Моравецкий.

Что будет с Вишеградской группой

Противоречия, возникшие в Вишеградской группе совершенно не повлияют на ее существование, уверен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Страны этой группы находятся в содружестве не только из-за России: основное, что заставляет их быть вместе, несмотря на некоторые противоречия, — это необходимость отстаивания своих позиций в ЕС», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru». Мир ждет голодных бунтов Продовольственный кризис в беднейших странах мира, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке... 27 марта 22:19

Как пояснил Офицеров-Бельский, страны этой группы хотят быть услышанными в Западной Европе и зачастую рискуют оказаться за бортом принятия всех важных решений в ЕС.

По словам эксперта, страны Вишеграской группы объединяют многие вопросы, в том числе нападки Брюсселя и некоторых европейских столиц в адрес Польши и Венгрии из-за того, что в этих странах существуют проблемы с демократией.

«Эту группу часто представляют как некую организацию. Совершенно нет. Вишеградская группа представляет собой консультативный совет, не более того. Она переживала уже не один этап охлаждения в отношениях между странами-участницами, и уже были разговоры о том, что группа распадется. Но там по сути нечего разрушать, потому что не так уж и много создано. Вишеградская группа институционально не развита», — сказал он.

Разногласия были всегда

Разногласия внутри Вишеградской группы были всегда, особенно между Польшей и Венгрией, и касались они прежде всего внешней политики, обратила внимание заместитель руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская. «Пленных водили на Аллею ангелов»: интервью с главой ДНР Денисом Пушилиным Станет ли литера Z частью официальной символики Донбасса? Как трактовать слово «денацификация»? Когда... 24 марта 10:38

По ее словам, эта группа всегда так и существовала «два на два»: Польша и Венгрия отдельно, Чехия и Словакия отдельно. Польша и Венгрия боролись с ЕС и продолжают бороться, а Чехия и Словакия более ладят с ЕС и не ставят под сомнение путь евроинтеграции.

«У них направления внешней политики разные. Для Польши очень важны Белоруссия, Украина, то есть восточный вектор.

Для Венгрии они менее важны, но для нее важно венгерское меньшинство, где бы оно ни находилось, в том числе и на Украине. Поэтому и отношение Венгрии к Украине складывалось не очень хорошее на протяжении многих лет.

Больше Венгрию интересует Молдавия, Балканы. К тому же она, в отличие от других участников группы, поддерживает хорошие отношения с Россией и Китаем», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Она также обратила внимание, что Венгрия ставит экономические интересы выше политических.

По мнению эксперта, несмотря на такие противоречия, Вишеградская группа продолжит существовать. По ее словам, сейчас объединение более консолидировано, на что повлиял миграционный кризис 2015 года, когда в Европу хлынули мигранты с Ближнего Востока. Тогда страны Вишеградской группы смогли объединиться и отказаться от того количества мигрантов, о котором их просили западноевропейские страны.