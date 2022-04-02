«Очень сложная страна». Песков назвал Украину враждебной по отношению к России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Беларусь-24» заявил, что Киев не является дружественным по отношению к Москве и Минску. По его словам, Украина «сделала русский язык второстепенным» и заняла «непростую позицию» по отношению к протестам в Белоруссии. Представитель Кремля также вновь подчеркнул, что главная цель спецоперации российской армии — восстановление государственности ДНР и ЛНР «в границах 2014 года». Кроме того, Песков прокомментировал блокировку американских соцсетей и признался, что использует VPN для ее обхода.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина в нынешнем ее состоянии оказалась «сложной» и враждебной для России страной. Спецоперация России на Украине. 38-й день Идет 38-й день военной спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ сообщили, что выведены... 03 апреля 00:03

«Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас», — сказал Песков в эфире телеканала «Беларусь-24» (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Представитель Кремля подчеркнул, что в Конституции Украины записано намерение вступить в НАТО, а сама страна «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует». «Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным и т. д.», — отметил он.

Во время протестов в Белоруссии Украина заняла «непростую позицию», напомнил Песков. «Я бы сказал так, что это страна, которая не дружественна ни России, ни Белоруссии», — заключил он.

Русский язык

По словам Пескова, Москва рассчитывает, что «проявления националистических идей» на Украине запретят. «Мы надеемся, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», — заявил пресс-секретарь.

Он выразил надежду, что Украина станет «свободной страной» и в плане информационных потоков. »[Надеемся, что] по крайней мере жители Украины смогут выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ. По крайней мере они будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо», — сказал представитель Кремля.

ДНР и ЛНР

Одной из главных целей спецоперации на Украине Песков назвал восстановление государственности ДНР и ЛНР «в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики».

«Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик», — отметил он, выразив надежду, что все цели будут выполнены.

НАТО как агрессор

Несмотря на заявления про оборонительный характер Североатлантического альянса, организация изначально создавалась «для агрессии», подчеркнул Песков. И сейчас группировка сил НАТО «значительно укрепляется» на восточном фланге.

«Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова — его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. Они проектировались и создавались, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной», — сказал представитель Кремля.

Соцсети и VPN

По словам Пескова, Россия ограничила работу западных социальных сетей Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Facebook (запрещены в России) из-за того, что они стали «площадкой для врагов государства» и начали «подрывать основы нашего государства». «Сразу после Турции». Когда Украина вступит в Евросоюз Евросоюз послушен воле НАТО, и Украина сможет присоединиться к ЕС только с разрешения альянса... 02 апреля 14:52

«У нас сейчас принимаются очень жесткие меры. Но, с другой стороны, время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не до миндальничанья», — указал пресс-секретарь.

При этом Песков рассказал, что сам пользуется VPN-сервисами, позволяющими обходить блокировку запрещенных сайтов и приложений. «Да, конечно. Ну а почему нет? Это не запрещено», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Путин как бренд

В конце Песков заявил, что считает президента Владимира Путина «настоящим брендом страны».

«У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции [на Украине] существенно вырос и сейчас ушел за 80%», — констатировал пресс-секретарь.

«Наверное, со мной согласятся специалисты-социологи и политологи: в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения больше 80% — это можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса, это огромный уровень поддержки», — подытожил Песков.