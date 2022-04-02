Спецоперация России на Украине. 38-й день

Зеленский рассказал в интервью телеканалу Fox News о задержках в предоставлении Украине военной помощи США.
«Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра. Мы не хотим верить, что наши партнеры играют за нашими спинами», — добавил президент.
На вопрос, связывает ли он замедление поставок со страхами Байдена перед Путиным, Зеленский ответил: «Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы».
Президент Украины Владимир ЗеленскийUkrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в период с 2 по 9 апреля посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, где обсудит, в частности, ситуацию вокруг Украины.
Нуланд отправится в поездку, чтобы «еще сильнее укрепить двусторонние отношения, подчеркнуть общую поддержку Украины и заняться координацией ответа» на действия Москвы в отношении Киева.
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы, поставки которых анонсировало Минобороны страны, станут законными целями российских военных в случае их попадания на Украину.
Газета The New York Times, ссылаясь на источник в администрации США, утверждает, что Вашингтон поспособствует передаче Киеву танков советского производства с целью укрепления возможностей вооруженных сил страны на Донбассе.
По сведениям газеты, США впервые за время конфликта выступят посредником в процессе передачи Украине советских танков, поставки которых якобы должны «вскоре начаться».
⚡️Зеленский заявил, что на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве обсудил вступление Украины в Европейский союз и что по данному вопросу есть конкретика.
Китай не получал каких-либо запросов от Украины относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Киева, заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун. Зеленский ранее заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины.
❗️Власти США предоставят Украине дополнительно $300 млн в виде военной помощи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В новый пакет, в частности, входят ракетные комплексы с лазерной системой наведения, барражирующие снаряды Switchblade, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками, бронеавтомобили, пулеметы, боеприпасы, системы ночного видения и средства связи.