«Санкции не действуют». Польша признала неэффективность рестрикций против России

В Варшаве заявили, что санкции Запада не смогли оказать существенного влияния на российскую экономику. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий признал, что укрепление рубля стало «лучшим доказательством этого». В правительстве страны подчеркнули, что предпринятые меры были недостаточными, в частности, РФ так и не отключили от SWIFT. В Вашингтоне, наоборот, считают, что рестрикции работают, а рубль «искусственно накачивает» Банк России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции против России не принесли должного результата. «Санкции не действуют. Лучшим доказательством этого является курс рубля», — сказал премьер во время встречи с председателем Европарламента Робертой Метсолой, только что вернувшейся из Киева, где она встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским (цитата по Biznes Wprost).

Новые ограничения

Моравецкий призвал усилить санкционное давление и выразил удовлетворение тем, что все страны Евросоюза продемонстрировали «беспрецедентное единство». «Если бы кто-нибудь спросил меня до 24 февраля, возможно ли такое, у меня были бы сомнения. Тем временем страны ЕС очень быстро приняли четыре пакета санкций против России. Нужны дополнительные санкции. Нам также необходимо сделать так, чтобы тщательнее соблюдались уже принятые ограничения», — сказал польский премьер.

Политик также обратился к лидерам стран ЕС, которые до сих пор ведут торговлю с Россией, а также тех, где российские олигархи хранят свои активы. «Нет возврата к тому времени, когда можно было торговать с Россией. Мы должны оставаться едиными, мы должны конфисковать российскую собственность. Это источник новых ресурсов», — сказал он.

Газ только за евро

Моравеций назвал «шантажом» требование России платить за российский газ в рублях и подчеркнул, что польская сторона не планирует этого делать. По мнению премьера, Москва таким образом хочет обойти европейские санкции. «Если такой сценарий будет использован в отношении Польши, мы этому шантажу не поддадимся», — подчеркнул он.

«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», — добавил Моравецкий.

Отключение от SWIFT

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции 2 апреля сообщил, что Варшава признает эффективность действий Москвы по стабилизации российского финансового рынка. Спецоперация России на Украине. 38-й день Идет 38-й день военной спецоперации РФ на Украине. Минобороны РФ сообщило, что подразделения ДНР овладели... 02 апреля 17:55

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Российские контрмеры принесли результат, потому что Евросоюз не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, отметил пресс-секретарь.

«Например, не закрыл всю систему SWIFT для российских банков», — подчеркнул Мюллер.

«Искусственное накачивание»

Российский рубль уже отыграл значительную часть падения, которое произошло после начала военной спецоперации на Украине. В марте в ходе торгов на бирже стоимость американской валюты поднималась до 120 руб., валюты еврозоны — до 127 руб. Ситуация на биржах начала меняться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Владимир Путин потребовал реализовать переход 23 марта. Как рублю удалось вырасти к доллару. И каким курс будет дальше Российский рубль, на прошлой неделе начавший восстанавливать позиции по отношению к доллару и... 29 марта 19:02

За прошедшую неделю доллар и евро на торгах Мосбиржи потеряли 12,05 и 12,01 рубля соответственно. Американская валюта опустилась до отметки в 83,95 рубля, валюта еврозоны — до 92 рублей.

В Белом доме уверены, что рубль укрепляется из-за «искусственного накачивания» Центробанком. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», — ответила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на вопрос журналистов о влиянии санкций на экономику РФ и о причинах укрепления российской валюты.

По мнению американской администрации, санкции против России эффективны и уже привели к обрушению российской экономики, а валютный курс не является индикатором реального положения дел в экономике. Бедингфилд уточнила, что сначала рубль «был надежным мерилом состояния российской экономики», но сейчас уже перестал быть таковым.