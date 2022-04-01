Кадры пожара на нефтебазе в Белгороде

В ночь на 1 апреля на нефтебазе в Белгороде начался пожар. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает в своем Telegram-канале, что возгорание началось после авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Согласно данным Гладкова, пострадали два работника нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар охватил восемь резервуаров с топливом объемом 2 тысячи «кубов» каждый. Огонь может перейти еще на 16 резервуаров.

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Губернатор Белгородской области также отметил, что к тушению привлечены более 170 человек, 50 единиц техники и пожарный поезд. Он перекачивает воду в пожарные автоцистерны.

Жителей домов с соседних улиц эвакуируют.