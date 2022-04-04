Вучич выиграл, его партия — сдала: отвернется ли Сербия от России ради ЕС

Сербия подводит итоги президентских и парламентских выборов, лидерами на которых стали Александар Вучич с правящим блоком «Вместе можем все». Предварительные подсчеты гарантируют действующему главе государства переизбрание, но указывают на потерю конституционного большинства его коалиции в Народной скупщине. Основную ставку на выборах Вучич сделал на дружбу с Россией в условиях операции Москвы на Украине, однако от стремления в ЕС, где от Белграда ждут совсем другой позиции, не отказался.

Действующий президент Сербии Александар Вучич лидирует в первом туре президентских выборов — он набирает 58,5% голосов по итогам обработки более 95% бюллетеней. Предварительные результаты фактически гарантируют победу главы государства.

Всего в президентских выборах приняли участие 8 кандидатов. Основным конкурентом главы государства в этот раз выступил экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош, представитель оппозиционной коалиции «Объединенные для победы Сербии» — ему удалось набрать свыше 18% голосов избирателей. А на третьем месте оказался лидер оппозиционного блока «Национально-демократическая альтернатива» (НАДА) Милош Йованович, он получает 5,98%. «Не все понимают, но поддерживают»: почему сербы вышли на митинг в поддержку России Накануне в Белграде прошел многотысячный митинг в поддержку России. По оценкам организаторов... 05 марта 17:54

Параллельно с президентской кампанией в этом году проходили и досрочные выборы в парламент Сербии — суммарная явка составила около 60%. По плану голосование должно было пройти лишь в 2024 году, но прошлые выборы 2020 года попали под бойкот множества оппозиционных партий, в том числе из-за сложности проведения агитации в условиях коронавирусных ограничений, и в итоге были признаны ОБСЕ как соответствующие «минимальным демократическим стандартам».

На этот раз бойкота удалось избежать, в голосовании приняли участие 19 различных партий и коалиций, но преодолеть порог в минимальные 3% голосов на текущий момент удалось лишь семи политическим силам. По итогам обработки 95% бюллетеней

первое место занимает коалиция Вучича «Вместе можем все» (42,9%). На втором вместе оппозиционный блок «Объединенные для победы Сербии» (13,6%). На третьей строчке — коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича, которая является союзником президента (11,51%).

Четвертое место же получает оппозиционный блок НАДА с 5,4%, пятое также уходят оппонентам властей из коалиции «Мы должны» — 4,63%, далее следует правый патриотический блок «Двери — ПОКС» с 3,84%. Замыкает же семерку ультраправая партия «Заветники» — 3,75%.

О чем говорят результаты

Предварительные итоги выборов указывают на предстоящую перестановку сил в парламенте Сербии. Так, наиболее вероятно, что блок Вучича потеряет конституционное большинство, получив около 119 из 250 мест в Народной скупщине — это на 69 мандатов меньше, чем «Вместе можем все» заработал по итогам выборов 2020 года.

Кроме того, оппозиционные силы существенно укрепят свое присутствие в законодательном органе. Хотя их возможности все же будут ограничены, так как партия власти может сохранить простое большинство и получит крупный перевес в голосах с учетом своих союзников из блока Ивицы Дачича. «Настало время для новых ограничений против Москвы». ЕС ужесточит санкции ЕС ужесточит санкции против России, а также окажет еще большую поддержку Украине, об этом заявила министр... 03 апреля 18:49

Значимым моментом парламентских выборов стало вероятное попадание в парламент правых сил в лице «Двери — ПОКС» и «Заветников», чего им не удавалось сделать в течении последних 10 лет. В своих предвыборных кампаниях партии делали большой упор на пророссийскую риторику, даже используя портреты президента России Владимира Путина, и критику Запада из-за жестких санкций против России на фоне спецоперации Москвы на Украине.

Собственно, эскалация украинского кризиса в целом стала значимой частью предвыборной кампании, в том числе и Вучича, который отказался от введения ограничений против России и осуждения ее действий на Украине, но сохранил курс на евроинтеграцию государства. По завершению голосования президент сам признал влияния кризиса на выборы.

«Влияние украинского кризиса на результаты выборов было огромно, [политические предпочтения граждан] резко сдвинулись вправо. Я сам виноват. <...> Сербская прогрессивная партия (партия главы государства, входящая в блок «Вместе можем все») из-за ответственного отношения получила в итоге меньше голосов, потому что не заигрывала с народом»,

— подчеркнул Вучич.

Чего ждать России

После выборов условный пророссийский вектор Белград, скорее всего, сохранит, полагают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Так, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина считает, что никакого смысла в добровольном порядке выстраивать антироссийскую политику ни у Вучича, ни у какого-либо другого просто нет.

«Евроинтеграционный процесс затормозился, на сербов оказывается довольно сильное давление, и не только в плане необходимости присоединения к антироссийским санкциям. В течение последнего месяца представители и Брюсселя, и Вашингтона неоднократно указывали на якобы существующую сербскую угрозу в регионе. Сербы продемонстрировали максимум лояльности в отношении российского общества, руководства и бизнеса. В целом они остались фактически единственной нацией в Европе, которая последовательно не присоединяется к антироссийским санкциям и по большому счету на уровне общества не осуждает российскую спецоперацию на Украине», — добавила эксперт.

С этим отчасти согласен и научный руководитель Балканского клуба МГИМО Даниил Чугунов, по его словам, для Москвы было бы желательно расширить спектр сотрудничества с Белградом, однако Сербия все-таки вряд ли на это пойдет.

«Экономика Сербии рухнет от враждебных санкций за считанные дни. Безусловно, Вучич будет придерживаться пророссийских взглядов, но о развитии направлений сотрудничества, в том числе в рамках межгосударственных интеграционных процессов, речь вряд ли пойдет»,

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Изменится ли политика Сербии

В европейских СМИ активно обсуждается возможный уход Белграда от тесного сотрудничества с Москвой после избирательной кампании. На данный момент Сербия — единственная страна среди кандидатов в ЕС, которая не поддержала санкции против России, но в Брюсселе не исключают изменения этой ситуации.

К примеру, координатор Европарламента по Сербии Владимир Билчик прямо говорил, что после выборов 3 апреля сербское руководство должно занять ясную позицию относительно стратегического выбора в пользу Европы. А в Европарламенте уже призывают Еврокомиссию заморозить диалог с Белградом по вступлению в ЕС в случае отказа от давления на Россию.

С точки зрения Екатерины Энтиной, удержат ли сербы линию на сохранение хороших отношений с Россией, зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, насколько плотно коллективный Запад будет «работать» в информационном пространстве страны, а также в рамках вторичных санкций.

«Сербы не будут отказываться от евроинтеграции, и то, каким образом будет формироваться внешняя политика и линия на развитие отношений с ЕС, мы увидим в ближайшие полтора месяца. Это связано не с итогами выборов, а с тем, как будет развиваться ситуация вокруг Украины и соответственно с тем, насколько сильное давление будет оказываться на Сербию и ее лидеров в плане присоединения к антироссийским санкциям», — пояснила эксперт.

В то же время Даниил Чугунов из МГИМО считает, что Сербия с экономической точки зрения действительно заинтересована во вступлении в ЕС, для этого ставятся серьезные задачи в социальных, финансовых и других областях.

«Другое дело, что для ЕС принятие такого государства в свои ряды вряд ли станет подарком. К таким консервативным странам, как Венгрия, Польша, добавится еще одна, в центре взглядов которой будет сохранение суверенитета, идентичности и социокультурных ценностей»,

— резюмировал эксперт.