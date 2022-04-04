«Создадут образ Сатаны»: что ждет Россию после Бучи

После ситуации в украинской Буче, где, как утверждают Украина и Запад, российские военные совершили массовые убийства мирных жителей, у ЕС появилось больше оснований для продолжения санкционного давления на РФ. Вместе с тем российская сторона настаивает на непричастности к ситуации под Киевом. Сможет ли Москва отстоять свою позицию и каких санкций стоит ждать в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Эпизод в Буче в Киевской области стал очередным основанием для обвинений мирового сообщества в адрес России. В украинских и некоторых западных СМИ, в том числе в Reuters и AFP, 2 апреля начали появляться кадры из Бучи, на которых на дорогах лежат тела людей. Reuters утверждает, что на снимках запечатлены убитые мирные жители, а мэр города Анатолий Федорук заявил AFP, что этих людей застрелили. По его словам, еще 280 человек похоронены в братских могилах.

Убийства мирных жителей сразу же приписали российским военным, которые покинули Бучу еще 30 марта.

Об этом, в частности, напомнили в Минобороны России, комментируя данные снимки. Ведомство назвало их постановкой и провокацией, заверив, что российские военные непричастны к убийствам мирных жителей. В министерстве отметили, что за все время, пока город контролировался российскими войсками, «ни один местный житель не пострадал». Вучич выиграл, его партия — сдала: отвернется ли Сербия от России ради ЕС Сербия подводит итоги президентских и парламентских выборов, лидерами на которых стали Александар Вучич... 04 апреля 16:03

«Нет шанса доказать свою позицию»

О непричастности российских военных к массовым убийствам мирных жителей в Буче уже заявил ряд официальных лиц РФ.

«Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, тема должна обсуждаться на международном уровне», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты российского Минобороны выявили признаки видеоподлога и фейков, к тому же фактология и календарная последовательность не говорят в пользу достоверности утверждений украинской стороны.

Россия призывает международных лидеров не спешить с выводами по данной ситуации и прислушались к аргументации Москвы.

Более того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщал о намерении российской стороны провести 4 апреля заседание Совета Безопасности ООН по этой ситуации.

Но, как позже написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лондон не дал согласие на проведение этого заседания, но отметила, что 4 апреля Москва вновь потребует созыва СБ ООН. «Изменили своему слову»: что будет с отношениями Украины и Грузии после отзыва посла Украинский посол отозван из Грузии в связи с тем, что больше чем за месяц военной операции... 03 апреля 14:58

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что в текущей ситуации у России нет шанса отстоять свою позицию на международной арене.

«У России практически нет шанса доказать свою позицию по поводу ситуации в Буче, ее никто не будет слушать. Об этом нужно было думать, когда принималось решение выходить из Киевской области. Уже тогда можно было просчитать, что подобное может произойти», — сказал профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Олег Барабанов.

Кроме того, как обратил внимание главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов,

реальность создается и тиражируется теми, кто обладает максимальной возможностью ее тиражировать.

«У России заведомо этих возможностей нет», — добавил эксперт.

Каких санкций ждать России

Ситуация в Буче стала основанием для Европейского союза говорить о продолжении санкционного давления на Россию. «ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник, послы Евросоюза планируют обсудить вопрос введения дополнительных санкций в отношении России 6 апреля. «Пленных водили на Аллею ангелов»: интервью с главой ДНР Денисом Пушилиным Станет ли литера Z частью официальной символики Донбасса? Как трактовать слово «денацификация»? Когда... 24 марта 10:38

Будущие меры, согласно данным издания, могут включать в себя дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, а также новые экспортные ограничения и даже эмбарго на поставки энергоносителей, включая уголь, нефть или газ.

В последнее время призывы отказаться от импорта российских энергоносителей звучат все чаще, хотя ряд стран выступают против подобной меры.

По словам вице-канцлера, министра экономики ФРГ Роберта Хабека, можно сделать еще очень многое в санкционном плане. «Мы видели, насколько эффективны санкции, мы видели, где есть возможные пути обхода [санкций], мы видели, какие дальнейшие технологические продукты мы можем прекратить поставлять, чтобы далее дестабилизировать и ослабить российскую экономику», — сказал он.

За введение нового пакета санкций против России высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. «Я думаю, что то, что произошло в Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности, нефти и угля», — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

На вопрос, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из РФ, французский лидер ответил неоднозначно: «Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций».

Готовность усилить санкционное давление на Россию выразил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку [Украины], а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах», — сказал Джонсон.

Как обратил внимание Олег Барабанов, если против России действительно будут введены санкции, предполагающие запрет российским судам входить в европейские порты, это во многом будет означать окончательное затруднение для доставок российских товаров, в том числе сельскохозяйственных.

«Как раз это может очень сильно взорвать международную ситуацию с рынком продовольствия. Они еще говорят про нефть, про газ нет. Поставки нефти ограничить могут», — отметил эксперт.

Пространство для санкционного маневра у Европы — это только энергоносители, но на данный момент все говорят, что ограничение поставок невозможно, говорит Федор Лукьянов.

«Но если эксцессы, подобные этому, будут усиливаться, то, наверное, может дойти и до этого.

Если создать из России образ Сатаны, то Европа может пойти и на эмбарго российских энергоресурсов.

Это же вопрос объяснения публике, за что они страдают. Страдать за Украину не все готовы, а если это битва против Антихриста, который явился убивать честных людей, то это другое дело», — объяснил эксперт.