«Талибан»* запретил производство мака. Как еще Афганистан может заработать?

Верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада на днях распорядился запретить выращивание мака на всей территории Афганистана. При этом принято считать, что торговля опиумом была, хоть и неофициально, одним из главных источников доходов в экспорте страны. «Газета.Ru» разбиралась, как Афганистан планирует зарабатывать деньги и какая судьба ждет тысячи зависимых людей в стране.

Опиум для никого

Распоряжение верховного талиба Хайбатуллы Ахундзада не стало неожиданностью. Вскоре после взятия Кабула 15 августа 2021 года, представители движения уже озвучивали планы по запрету на производство и распространение опиатов в стране. Тогда же стоимость опиума на черном рынке Афганистана выросла в три раза, достигнув $100 за 1 кг.

«Если кто-то нарушит указ, мы немедленно уничтожим ферму и будем лечить нарушителя в соответствии с законами шариата», — приводит слова Ахундзада «Би-би-си». «Отказать талибам* невозможно — у них автоматы» После смены власти рядовые граждане Афганистана столкнулись с агрессией со стороны талибов*: они сообщили... 17 августа 14:32

К слову, нарушителями могут оказаться миллионы фермеров, для которых выращивание опиумного мака составляет чуть ли не единственный источник дохода. Примечательно, что социальная база Талибов — пуштуны — фактически контролируют производство опиума в стране.

Ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что лишь на прошлой неделе пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид объявил, что власти не станут запрещать посевы и сбор мака из-за экономического кризиса в стране. Однако негативная реакция международного сообщества, которое до сих пор ожидает от талибов решительных шагов в борьбе с наркотрафиком, заставила нынешний режим публично откреститься от недавних заявлений.

«Это абсолютно пиар-ход, не более чем рекламный жест, — охарактеризовал запрет на производство мака эксперт. — Талибы плохо понимают экономику, практически не занимаются социальной сферой, но хорошо ведут джихад и пиарят сами себя. Это тот самый жест, который должен был продемонстрировать готовность режима бороться против наркотиков после критики международного сообщества», — отметил Серенко.

Эксперт уверен: «Талибан» все еще рассчитывает получить международное признание их режима. Поэтому власти показывают, что у них есть человеческое лицо.

Серенко также допустил проведение показательных казней наркодилеров и публичного уничтожения алкогольной продукции. Однако реальная цель декрета о запрете производства мака, считает эксперт, лежит в иной плоскости.

«Указ вышел уже после того, как завершился сбор урожая во всех провинциях, где производится львиная доля опиатов: Герат, Гильменд, Кандагар и т.д.

Реальная цель декрета — попытка поднять цену на собранный урожай. Поскольку фермеры собрали много, цены могли упасть. Таким образом талибы стабилизировали цены, и к настоящему моменту стоимость опиатов, по моим данным, возросла в три раза»,

— обратил внимание Серенко. «Обещать — не значит жениться»: почему мир не признает новую власть в Афганистане Представители «Талибана»* рассказали, что ведут с Москвой переговоры о признании их правительства... 11 октября 20:31

Доля маковая

Заперт на производство мака также чреват последствиями в экономике. На Афганистан приходится 80% мировых поставок опиума. Согласно данным ООН, ежегодно страна получала около $1,8 млрд с этих сделок (в 2019 году этот показатель предположительно достиг $4 млрд). Стоит отметить, что официальный доход с экспорта принес афганским властям около $1,7 млрд в 2020 году, согласно порталу Observatory of Economic Complexity (OEC). В то же время ряд других статистических источников оценивает афганский экспорт в сумму, едва превышающую $800 млн.

Структура афганского экспорта показательна: в случае запрета на производство опиатов, страна может потерять около половины экспортных доходов — и это в условиях социально-экономического кризиса, который сотрясает страну в последние годы.

Согласно порталу Trading Economics, в основных (и легальных) статьях экспорта Афганистана преобладают: ковры и коврики (45% от общего объема экспорта); сухофрукты (31%) и лекарственные растения (12%). Страна также экспортирует золото, медь и литий. В этой связи возникает вопрос — чем режим Талибана сможет компенсировать выпадение миллиардных доходов от продажи опиатов в случае запрета на выращивание мака.

В нынешнем виде талибское правительство не способно на диверсификацию промышленного производства, считает Андрей Серенко. По его словам, на данный момент Талибы «озабочены выживанием» и хотят «монетизировать» свой статус.

«Талибы хотят пожить для себя. Главари этим и занимаются. Хотят снять сливки за многолетний джихад. В организации до конца не уверены в жизнестойкости режима, поэтому ожидают потрясений. Многие крупные деятели «Талибана» уже перевезли семьи в Пакистан. Нет у них уверенности в стабильности», — рассказал Серенко.

Варить «по-черному»

Десятилетиями производство мака в Афганистане существовало на полулегальной основе. В эпоху американской оккупации страны, Вашингтон потратил приблизительно $8,4 млрд на различные инициативы по борьбе с производством наркотиков в Афганистане. Попытки не увенчались большим успехом.

Афганский опиум пользуется спросом не только за рубежом. Часть местного населения «сидит» на производных от опиума наркотиках годами. «Тут не до отдыха и развлечений. Мы просто пытаемся выжить» Афганистан продолжает привыкать к жизни по строгим канонам шариата. Накануне министр образования... 14 сентября 13:21

Согласно последнему отчету ООН (2010 год), около миллиона афганцев в возрасте от 15 до 64 лет страдают от наркозависимости. В последние годы это число увеличилось. Эксперты по региону называют цифру в 2,5-3,5 млн человек, страдающих от наркотической зависимости. France Press приводит более удручающую статистику: 11% населения употребляют наркотики; из них — 4-6% крепко зависимы.

Андрей Серенко не видит, за счет чего эта ситуация может улучшиться.

«Этих людей, как правило, содержат в тюремных условиях под видом больницы. Никакого реального решения этой проблемы при «Талибах» нет», — резюмировал он.