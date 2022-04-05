«Вы можете сделать две вещи». Что требует Зеленский от Совбеза ООН

Организация Объединенных Наций может ограничить полномочия России, чтобы Москва не блокировала решения, связанные с ее собственными действиями, — с таким предложением 5 апреля Владимир Зеленский обратился к членам Совбеза ООН. Второй вариант для организации от президента Украины — «переформатироваться и реально работать ради мира». Третий — самораспуститься. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед членами Совета безопасности ООН. Зеленский потребовал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем... 05 апреля 22:46

Украинский президент предложил Совбезу самораспуститься, переформатироваться или исключить Россию из своего состава.

«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи:

исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны, или реформировать систему безопасности.

Либо — если ваш действующий вариант безальтернативный и выхода просто нет, то тогда только самороспуск. Я уверен, что вы способны обойтись без третьего варианта», — цитирует Зеленского агентство РИА «Новости». В МИД заявили, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально. Об этом... 14 марта 04:10

Он также выразил недовольство тем, что постоянные члены Совбеза, включая РФ, имеют право вето при принятии решений в организации. По его словам, ООН может ограничить полномочия России, чтобы она не блокировала решения, связанные с ее собственными действиями, либо «переформатироваться и работать реально ради мира».

«Не должно быть больше исключений или привилегий, все должны быть равными, все участники международных отношений, вне зависимости от их экономической мощи, географического положения или индивидуальных амбиций», — цитирует его ТАСС.

Зеленский считает, что ООН оказалась не в состоянии эффективно реагировать на нынешний конфликт. В этих условиях Украина выступает с инициативой проведения в Киеве глобальной конференции, которая будет посвящена вопросам реформирования глобальной системы безопасности. «Процветает Украина, и слава, и воля». В Раде обсуждают новый текст гимна В Верховной раде 1 апреля зарегистрировали законопроект об изменениях в тексте гимна Украины... 01 апреля 18:01

В своем выступлении президент Украины также предупредил о масштабном продовольственном кризисе, последствия которого будут ощущать на себе в том числе страны Африки и Азии.

Напомним, впервые призыв исключить Россию из Совбеза ООН прозвучал в видеообращении Зеленского 26 февраля. «Мир должен прийти к лишению России права голоса в Совбезе ООН», — отметил украинский президент.

Что написано в Уставе ООН...

Согласно действующему Уставу ООН, ни одно решение не может быть принято без согласия любого постоянного члена Совбеза — у каждого из них есть право вето.

В состав Совета безопасности входят 15 государств-членов — пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генассамблеей ООН на двухлетний срок — по пять каждый год. 10 непостоянных членов Совета Безопасности избираются по географическому принципу. Спецоперация России на Украине. 41-й день Москва и Киев обменялись пленными в формате 86 на 86 человек. В Кремле заявили, что... 05 апреля 22:57

Постоянные члены СБ: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Это устройство в значительной мере сохранилось с 1940-х годов. Россия является постоянным членом СБ ООН с 24 декабря 1991 года как государство-продолжатель СССР.

...и как задействовать миротворческие силы ООН

Именно право вето, которым обладает РФ, не позволяет в частности направить в Украину миротворческие силы ООН — такое предложение поступало от депутатов Верховной Рады Украины. Миротворцев ООН вводят в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий, если меры экономического и политического характера оказались недостаточными.

Решения о создании, составе, использовании и финансировании миротворческих сил принимаются Советом безопасности ООН. Стратегическое руководство осуществляется Военно-штабным комитетом. Этот контингент успешно справлялся с возложенными на него задачами во многих локальных конфликтах в самых разных регионах мира. В 1988 году миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира. Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед Советом Безопасности ООН предложил... 05 апреля 22:46

«ООН действительно может разве что принимать резолюции и вырабатывать решения гуманитарных вопросов. Но выступить в роли реального миротворца, чтобы напрямую повлиять на ситуацию, к сожалению, не может. И в этом смысле Зеленский прав — действующий миропорядок оказался неэффективным и бессильным в условиях, когда дипломатические и политические меры были, по всей видимости, недостаточными для решения острого кризиса в Европе», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Григорий Александров.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, более 60% золотовалютных резервов России ($350 млрд) оказались заморожены — такие данные привела 5 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс.