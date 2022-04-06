«Вопрос в том, на что Вашингтон готов пойти ради вытеснения России»

США подтвердили, что продолжают политику давления на Индию с целью снижения закупки российского вооружения. В американском конгрессе особенно раздражены «сближением» Москвы и Нью-Дели, которое якобы проявляется и в ее нежелании осудить спецоперацию на Украине. Между тем, индийская политическая элита довольно успешно балансирует между интересами двух держав. «Газета.Ru» узнала у экспертов, есть ли у Вашингтона шансы изменить позицию Индию.

«Мы считаем, что это не в их интересах»

Министр обороны США Ллойд Остин накануне в Палате представителей отчитался о давлении его ведомства на Индию.

«Мы продолжаем работать с ними [Индией], чтобы убедиться, что они понимают, что это не в их — мы считаем — не в их интересах продолжать инвестировать в российскую технику», — сказал он. Вместо этого Остин предложил Нью-Дели покупать те типы вооружений, которые «оставят нас по-прежнему совместимыми».

Именно так глава Пентагона ответил на вопрос конгрессмена Джо Уилсона, который критиковал нейтралитет «ценного союзника Индии» в конфликте России и Украины. «Подход Индии к Украине подрывает позиции США» США обеспокоены «шаткой позицией» Индии по кризису вокруг Украины — Нью-Дели отказался... 22 марта 18:51

Ранее недовольство позицией Нью-Дели по российской спецоперации выражал и президент США Джо Байден. По его мнению, Индия занимает «несколько шаткую» позицию в вопросе осуждения и давления на Москву в отличие от присоединившихся к санкциям остальных государств-участников формата QUAD (США, Япония и Австралия).

Помощник госсекретаря США Дональд Лу и вовсе отмечал в марте 2022 года, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Индии из-за позиции по Украине и импорта российского оружия.

Выдать за свой успех

Вашингтону вряд ли удастся заставить Индию поменять свои приоритеты в вопросе сотрудничества с Москвой, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Американист Малек Дудаков назвал нынешнее давление США и Великобритании на Индию беспрецедентным.

«Недавно в Индию специально приезжала глава МИД Британии Лиз Трасс, которая всячески упрашивала присоединиться к санкциям. Но пока у них ничего не получается. А возможности подобного давления очень ограниченные, потому что Индия — очень важный союзник западного мира в глобальном противостоянии с Китаем. Эта страна входит в QUAD — по сути, союз антикитайских государств, и без Индии все антикитайское давление может просто сойти на нет. И так как США держат в голове существенно более важный элемент антикитайской стратегии, они готовы частично закрывать глаза на сотрудничество Индии и России. Но давление Вашингтона все равно будет продолжаться», — сказал он.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов выразил мнение в комментарии «Газете.Ru, что Вашингтон может выдать за свой успех объективную ситуацию на рынке военной продукции.

«Индия будет закупать то, что ей надо, американские «хотелки» тут будут играть достаточно второстепенную или даже третьестепенную роль. Просто объективно фокус индийских закупок смещается в сторону морских вооружений, где нам, к сожалению, почти нечего предложить. И неизбежное падение нашей роли, скорее всего, индийской и американской стороной будет продемонстрировано как результат усилий Вашингтона», — предположил он.

При этом эксперт признал, что у американцев в теории очень много рычагов давления, но вопрос заключается в том, какие из них американцы готовы использовать. «Нью-Дели опасается, что Вашингтон устроит войну с Пекином «до последнего индуса» Владимир Путин второй раз с начала пандемии COVID-19 отправился за рубеж. Российский президент... 06 декабря 22:47

«Шансы добиться от Индии желаемого будут, если американцы неожиданно раскроют свой рынок для всех индийских товаров, вложат в индийскую экономику кучу денег в ущерб своей, предоставят новейшие технологии, поставив их тем самым под угрозу. Вот готовы ли американцы на этой пойти? Вопрос в балансе интересов и готовности пойти каким-то образом на уступки Индии. Американцы, скорее всего, будут работать над тем, чтобы вытеснить Россию с индийского рынка, но не любой ценой», — уверен он.

При этом, по мнению Дудакова,

Нью-Дели не пойдет на сворачивание сотрудничества с Россией даже если США предоставят ей ряд новых возможностей.

«Не думаю, что у Вашингтона есть реальные возможность заставить Индию отказываться от российских вооружений. Да, Индии могут быть обещаны большие налоговые льготы, может быть, даже им окажут военную помощь США на закупку их техники. Но мы понимаем, что армия Индии давно натренирована на российском вооружении, которое дешевле и зачастую ничем не уступает американскому. Поэтому объективных причин отказываться от импорта российского оружия в этой сфере у Индии нет», — считает американист.

Что хочет Индия от России и США

Индия — крупнейший партнер России в оборонной сфере, общий портфель ее заказов превышает $14 млрд, рассказывал посол РФ Денис Алипов в начале 2022 года. Всего за 30 лет Нью-Дели приобрела у России военной техники на сумму около $70 млрд.

Например, к концу 2021 года в Индии по лицензии было произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1.

Больше всего вопросов со стороны США вызвали российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», контракт на поставку пяти полковых комплектов которых был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Это подвело южноазиатскую страну под угрозу американских санкций по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Впрочем, до настоящего времени их так и не ввели. По сообщения индийской прессы, первый полковой комплект ЗРК С-400 «Триумф» будет введен в эксплуатацию в Индии уже в апреле 2022 года, а остальные — до 2023 года.

Во время последнего зарубежного визита Путин в Индию в декабре 2021 года страны подписали межправительственное соглашение о программе военно-технического сотрудничества по 2030 год. Оно предполагает поставки вооружений, а также совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем.

Посол России среди современных совместных проектов выделял создание сверхзвуковых противокорабельных ракет БраМос и запуск производства более 600 тыс. автоматов Калашникова в Индии.

Кроме того, Москва предложила начать совместную разработку танка на базе платформы «Армата». «Давать Украине гарантии Пекин сейчас не готов»: что Лавров обсуждал в Китае и Индии Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завершает свое мини-турне по Китаю и Индии. В новых... 01 апреля 21:18

В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о производстве и в интересах ВМС. Самым ярким примером здесь была поставка двух фрегатов проекта 11356 «Буревестник» (два готовых обошлись Нью-Дели в сумму около $950 млн.). В сентябре 2021 года стало известно, что, вероятнее всего, по тому же маршруту проследует и последний, пока не до конца достроенный корабль проекта, — Россия не может сделать это из-за отказа Киева поставлять ей двигатели.

Последний же крупный военно-технический контракт Нью-Дели и Вашингтона на сумму почти в $3 млрд был заключен в 2020 году при Дональде Трампе. Среди прочего, он особо выделял поставки вертолетов The Boeing AH-64 «Apache» и The Sikorsky MH-60.

В конце 2021 года появились данные о подготовки сделки на поставку Индии 30 многоцелевых средневысотных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B на примерно ту же сумму.

В дальнейшем доля российской оборонной продукции в импорте Индии будет падать из-за ее потребностей по модернизации флота, объясняет Куприянов.

«Нам в этой отрасли по очень многим позициям просто нечего продавать. Например, у кого Индия будет покупать технологии для авианосцев, — у России, у которой один авианосец, да и тот в ремонте? Понятно, что у американцев, у которых их 11. То же самое, когда речь идет о дальнем морском разведчике и хай-теке в системах сенсорной подводной системы обнаружения подводных лодок. Объективно у нас слабее позиции в данном случае. И потому США можно на самом деле не уделять большое внимание, что Россия и Индия продолжают сотрудничество на других направлениях», — заключает он.