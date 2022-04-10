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Политика

«Мы нейтральны в военном плане». Канцлер Австрии приезжает в Москву

Нехаммер и Путин обсудят прекращение огня на Украине

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Владимир Путин и Карл Нехаммер

Владимир Путин и Карл Нехаммер

РИА «Новости»
Впервые со дня начала спецоперации России на Украине в Москву приедет лидер страны ЕС. Предположительно в 15:00 11 апреля должна состояться встреча российского президента Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера. Предполагается, что основной темой разговора станет ситуация на Украине, в частности, организация гуманитарных коридоров и прекращение огня.

11 апреля в Москве состоятся переговоры российского президента Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Это подтвердили как в Кремле, так и в канцелярии австрийского политика.

При этом сам Нехаммер на своей странице в Twitter даже обозначил темы предстоящего диалога:

«Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений».

Он подчеркнул, что у Австрии есть четкая позиция в отношении спецоперации России на Украине.

Канцлер также сообщил, что заранее рассказал своим европейским коллегам о поездке в Москву. О переговорах с Путиным Нехаммер предупредил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

Так, Эрдоган даже созвонился с Нехаммером в воскресенье, 10 апреля, чтобы обсудить не только турецко-австрийские отношения. но и региональные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.

«Президент Эрдоган заявил, что [Турция] продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной», – говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.

Ранее австрийская газета Kleine Zeitung сообщила, что канцлер вылетает поздно вечером 10 апреля. Издание сообщает, что переговоры с российским президентом запланированы на 15:00. Он отправится в Россию на частном самолете через Турцию. С ним вместе полетят один внешнеполитический советник и личная охрана.

В субботу, 9 апреля, Нехаммер посетил Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и мэром украинской столицы Виталием Кличко. Кроме того, политик посетил город Буча в Киевской области.

«Мой визит в Киев и Бучу по приглашению президента Зеленского должен послужить тому, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с украинским населением», – говорится в заявлении Нехаммера (по ТАСС).

На пресс-конференции после встречи с Зеленским глава австрийского правительства заявил, что Европейский союз намерен усиливать санкционную политику против России.

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится. Сейчас мы приняли новый пакет санкций. Он не будет последним. Это делается с целью, чтобы завершилась война», – сказал Карл Нехаммер (цитата по ТАСС). Пресс-конференция транслировалась по австрийскому телевидению.

Kleine Zeitung отмечает, что в Австрии раскритиковали канцлера, поскольку эта поездка ставит под угрозу нейтралитет страны.

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Карл Нехаммер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 9 апреля 2022 года

Карл Нехаммер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 9 апреля 2022 года

Пресс-служба президента Украины/Reuters

В субботу с Зеленским встретились и другие европейские политики. Российский депутат Леонид Слуцкий назвал эти переговоры «ярмаркой лицемерия». По его мнению, те заинтересованы в военных действиях «до последнего украинца».

«В конце недели в Киеве также прошла настоящая ярмарка лицемерия. Кроме Борреля украинскую столицу посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Все как обычно: похлопывания по плечу Зеленского, обещания оказать поддержку и продолжить давление на Россию… Говоря прямо — противостояние России на Украине до последнего украинца продолжается», – написал глава думского комитета по международным делам.

По его словам, в течение восьми лет внутриукраинского конфликта политики ЕС «даже не думали о том, чтобы увидеть ситуацию своими глазами».

Слуцкий вспомнил и про США. Депутат уверен, что Вашингтон «хочет поражения России и способствуют ему напрямую». Но, считает парламентарий, это происходит «не ради украинских граждан».

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