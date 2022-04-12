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Политика

«Цели будут достигнуты, нет никаких сомнений». Путин — о спецоперации и космосе

Путин назвал цели спецоперации и объявил о возобновлении лунной программы

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12 апреля президент России Владимир Путин посетил космодром «Восточный». В ходе общения с его сотрудниками глава государства перечислил цели военной спецоперации на Украине, а также сообщил, что РФ возобновит свою лунную программу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Столкновение с «антироссийскими силами, взращивавшимися на Украине, было неизбежно, это просто вопрос времени». С таким утверждением во вторник, 12 апреля, выступил президент РФ Владимир Путин, посещая космодром Восточный.

«Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», — заявил он.

По его мнению, последующие события «показали, насколько глубоко проросли неонацистские идеи на Украине». «Это очевидный факт. Неонацизм, к сожалению, стал фактом жизни достаточно большой, близкой нам страны. Это очевидная вещь: это было неизбежно, вопрос был только во времени», — считает президент.

Добиваясь целей специальной военной операции, РФ помогает людям Донбасса, а с другой стороны — предпринимает меры обеспечения безопасности самой России, добавил Путин.

«Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильно. А то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», — цитирует его ТАСС.

Освоение космоса

Россия возобновит свою лунную программу, речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил Путин в ходе церемонии вручения госнаград российским космонавтам.

По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество».

РФ будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере несмотря на давление извне, подчеркнул президент.

«Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня. Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед», — заключил глава государства.

12 апреля президент РФ прибыл на космодром Восточный в сопровождении главы Белоруссии Александра Лукашенко — политики прилетели туда на вертолете. «Я поручил «Роскосмосу» обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии», — сообщил Путин.

По его словам, это «станет новой важной вехой» сотрудничества между странами в освоении и изучении космоса. Ранее глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация попросила Белоруссию выбрать для первого полета гражданина страны в космос женщину-космонавта. Полет с ее участием запланирован на 2023–2024 годы.

61 год назад, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут, Гагарин приземлился в Саратовской области.

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