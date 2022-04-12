«Незамеченная» спецоперация: почему Эр-Рияду сошла с рук война в Йемене

В Йемен впервые с момента установления режима прекращения огня между повстанцами-хуситами и силами правительства, поддерживаемого арабской коалицией, прибыл спецпосланник ООН. Перемирие стороны заключили по итогам очередной военной операции Эр-Рияда. При этом за семь лет кампании Саудовской Аравии в Йемене погибли десятки тысяч мирных жителей, однако это не вызвало осуждения международного сообщества. Почему Эр-Рияду сходит с рук участие в войне и чего ждать от перемирия в республике — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг приехал в Сану с целью переговоров о реализации и укреплении общенационального режима прекращения огня, который заработал на территории республики со 2 апреля. Это первый визит представителя организации в страну с момента его назначения на этот пост еще в августе 2021 года. В пресс-службе офиса специального посланника утверждают, что в основном он будет сосредоточен на диалоге с повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Аллах».

Поводом для приезда Грундберга послужили взаимные обвинения в нарушении установленного перемирия сторон конфликта — представителей признанного ООН правительства Йемена и хуситов.

Так, власти республики сообщили об атаках на правительственные силы в районе города Мариб, а повстанцы фиксируют нарушения вблизи порта в Ходейде.

В рамках своего визита Грундберг рассчитывает пригласить представителей обоих сторон для урегулирования проблемных моментов, а также расширения соглашения о перемирии. Документ уже включает разрешение на поставку топлива в Ходейду и возобновление пассажирских рейсов из аэропорта в Сане (оба города находятся под контролем хуситов), но спецпосланник призывает включить в него открытие дорог в провинции Таиз и ряде других регионов, сообщение с которыми регулируют повстанцы.

При этом в преддверии визита в Сану Грундберг провел отдельные встречи с представителями враждующих сторон в Омане, в частности, затронув вопросы сохранения перемирия, восстановления международного авиасообщения и гуманитарной помощи республике, на территории которой более семи лет идут боевые действия. Война в Йемене Ситуация в Йемене классифицируется ООН и другими организациями как гуманитарная катастрофа. Последние 8 лет на территории страны идет полномасштабная гражданская война между повстанцами-хуситами (шиитским меньшинством) и силами правительства (под контролем суннитского большинства). Читать дальше

Как в Йемене добились перемирия

Общенациональное прекращение огня в Йемене должно действовать в течение как минимум 60 дней. Соответствующее соглашение удалось достичь на фоне новой военной операции арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории страны. Боевые действия начались в конце марта в ответ на атаку хуситов на нефтебазу и инфраструктуру Эр-Рияда, приведя к серии авиаударов по территориям, подконтрольным повстанцам.

По данным Йеменского центра по защите прав человека «Айн-аль-Инсания», общее число жертв гражданской войны среди мирных жителей составляет более 46 тыс. человек, в том числе погибли свыше 4 тыс. детей. Нефть и юань рассорили США и Саудовскую Аравию Президент США Джо Байден испытывает сложности в переговорах с Саудовской Аравией. Эр-Рияд... 21 марта 20:05

Хуситы в переговорном процессе в Саудовской Аравии не участвовали, но в итоге поддержали установление режима прекращения огня на территории республики. Правда, руководство «Ансар Аллах» заранее раскритиковала инициативу о создании Президентского руководящего совета Йемена, о чем в Эр-Рияде объявил бывший глава республики Абд Раббо Мансур Хади.

Данный орган, по словам политика, должен получить все полномочия по управлению государством в переходный период, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Хуситы же указали, что мир в Йемене возможен лишь в случае вывода иностранных войск и прекращения агрессии — все это преимущественно касается Саудовской Аравии.

Как Эр-Рияд избегает осуждения за войну

Впрочем, несмотря на заявления повстанцев, по линии ООН или других международных организаций, никаких требований к Эр-Рияду по завершению военной кампании зачастую не наблюдается. Единственное, в Организации заявляют, что выйти из текущей ситуации в Йемене вряд ли возможно путем боевых действий.

Почему Саудовскую Аравию не критикуют за военную кампанию в Йемене — эксперты отвечают по-разному. Так, востоковед и политолог Елена Супонина считает, что

на данный момент в международном сообществе сложился вялый консенсус по поводу военной операции Саудовской Аравии в Йемене.

По ее словам, начиная с резолюции СБ ООН 2015 года и заканчивая решениями национальных правительств — к жесткому осуждению и тем более применению каких-то мер к Эр-Рияду никто не подошел.

«Такая позиция в отношении операции Эр-Рияда в Йемене вызвана тем, что саудовская сторона очень активно ведет кампанию против хуситов и Ирана на международных площадках, в том числе на уровне СМИ и лоббистов в США и Европе, а также играет важную роль в Организации стран-экспортеров нефти. В итоге нефтяная составляющая вместе с наличием серьезных инвестиций и капиталов за рубежом помогли Эр-Рияду добиться того, чтобы осуждение конфликта в Йемене было направлено против их противников хуситов, а не против них самих», — пояснила эксперт «Газете.Ru». Есть дела поважнее: почему США сдержанно реагируют на ракетные удары Ирана по консульству США Иран взял на себя ответственность за ракетный обстрел американских объектов в иракском Эрбиле... 14 марта 18:41

В то же время Саудовская Аравия всегда была и до сих пор остается системообразующим актором не только Ближнего Востока, но и всего остального мира, напомнил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Это означает, что отношения с Эр-Риядом архиважны для США, объединенной Европы и в определенной степени даже для России.

К тому же, отношение к действиям Саудовской Аравии в Йемене, которое тот же Вашингтон формировал во всем мире, заключается в том, что Эр-Рияд на территории страны ведет войну с «террористическим» Ираном и если тут возникает побочный ущерб, то с этим ничего не поделать. Это циничная и негуманная позиция, но это факт. Поэтому против Саудовской Аравии и нет никаких санкций за то, что она фактически в дребезги разнесла как минимум весь север Йемена», — добавил эксперт.

Каковы шансы на урегулирование конфликта

Учитывая, что основные переговоры проходят зачастую без участия хуситов, то и окончательные предложения по выходу из кризиса вряд ли будут одобрены повстанцами, что, скорее всего, приведет к продолжению боевых действий, считают специалисты.

С точки зрения политолога Елены Супониной, семилетняя кампания Саудовской Аравии в Йемене показала, что королевству и его союзникам не удалось добиться полного перевеса военным путем, хотя изначально из Эр-Рияда шли сообщения, что боевые действия продлятся недолго и быстро приведут к его победе. «Настало время его остановить»: общий враг объединит Израиль и арабские страны Израиль хочет создать коалицию с арабскими странами против Ирана. Премьер страны Нафтали Беннет... 25 августа 21:16

«Сейчас саудовская сторона снова пошла на переговоры с хуситами. В этот раз Эр-Рияд готов обсуждать некие компромиссные варианты. Есть шанс на то, что диалог может увенчаться успехом, но он достаточно зыбкий. Скорее всего, вероятность урегулирования примерно 50 на 50, все же слишком много факторов говорят в пользу возможного продолжения конфликта», — подчеркнула эксперт.

Однако, по мнению Андрея Чупрыгина из НИУ ВШЭ,

данное перемирие было вынужденным и навязанным.

По версии эксперта, пока на политической сцене Йемене находится Абд Раббо Мансур Хади, ничего существенного не изменится.

«При наличии этой фигуры вряд ли удастся о чем-то договориться, поскольку он воспринимается как марионетка Саудовской Аравии. Более того, в Йемене на сегодняшний день в целом нет серьезной политической фигуры или группы людей, способных своим авторитетом объединить население страны. Северный и южный Йемен сейчас настолько далеки друг от друга, что, скорее всего, приведет к очередному разделу страны на две части или как минимум на две абсолютно автономных федеральных области. Так что ожидать каких-то серьезных успехов от перемирия не стоит, не исключено, что в ближайшее время оно будет нарушено», — резюмировал эксперт.