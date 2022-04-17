Военная операция на Украине. День 53-й

8:05

❗️Представитель Романа Абрамовича заявил, что бизнесмен не был в украинской столице и не занимался организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает телеканал РБК.

«Нет, это некорректная информация. Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», — заявил представитель бизнесмена.

Ранее издание Fortune сообщило о том, что Роман Абрамович якобы встречался в Киеве с представителями украинской стороны для обсуждения «способов оживления переговоров». При этом не уточняется, когда именно состоялся данный визит.