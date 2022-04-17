Военная операция на Украине. День 53-й

❗️Представитель Романа Абрамовича заявил, что бизнесмен не был в украинской столице и не занимался организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает телеканал РБК.
«Нет, это некорректная информация. Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», — заявил представитель бизнесмена.
Ранее издание Fortune сообщило о том, что Роман Абрамович якобы встречался в Киеве с представителями украинской стороны для обсуждения «способов оживления переговоров». При этом не уточняется, когда именно состоялся данный визит.
Министерство обороны РA обратилось с ультиматумом к гарнизону металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе — «военнослужащим ВСУ, боевикам полка «Азов» (запрещен на территории РФ) и иностранным наемникам» предлагается сдаться до 6.00, 17 апреля.
«В течение 16 апреля 2022 г. отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». При этом, содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды», — указано в сообщении военного ведомства РФ.
«Факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи», — говорится среди прочего в алгоритме принятия ультиматума.
С 6.00 до 13.00 украинские солдаты должны выйти с территории «Азовстали», сдать оружие и боеприпасы.
В МО РФ отметили, что обращение к гарнизону «Азовстали» будет транслироваться каждые 30 минут. О содержании этого заявления были проинформированы ООН, ОБСЕ, МККК.