Военная операция на Украине. День 54-й

❗️Росавиация в девятый раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России — до 25 апреля.
Минобороны РФ:
Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области.
Производители продуктов просят не закрывать въезд в Россию грузовиков из Европы — «Коммерсантъ».
Это может оставить пищевую отрасль без импортных ингредиентов.
❗️Ассоциация работодателей и Ассоциация немецких профсоюзов Германии выступили против введения эмбарго на поставки природного газа из России. По мнению этих организаций, это вызовет остановку производства, развитие деиндустриализации и сокращение рабочих мест в стране, передает DPA.