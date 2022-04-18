18 апреля 2022, 08:28 Политика Военная операция на Украине. День 54-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 54-й день Петр Николаев Слушать Остановить

close 100% Военнослужащий ВС РФ на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя Илья Питалев/РИА «Новости»

В ЛНР сообщили о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ и ранении двух мирных жителей. ЦБ России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках. Ассоциация работодателей и Ассоциация немецких профсоюзов ФРГ выступили против введения эмбарго на поставки природного газа из РФ. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.