Турция возобновила военную кампанию против курдов. Почему сейчас?

Турция начала новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Турецкие ВВС уже поразили объекты в районах Метина, Зап и Авасин-Басян. «Газета.Ru» разбиралась, почему Анкара пошла на эскалацию именно сейчас, какие цели преследуют турки в регионе, и как мировое сообщество отреагирует на новый виток боевых действий в мире.

Эрдоган обороняется

Операция под кодовым названием «Коготь-Замок» началась вечером 17 апреля с обстрела позиций Рабочей партии Курдистана (РПК) в северном Ираке.

Под удар попали укрытия, бункеры, туннели, пещеры и склады курдских сил. Согласно официальным данным, в мероприятии участвуют спецназ и военно-воздушные силы Турции.

Таким образом, Анкара возобновила тянущуюся с 2015 года кампанию против РПК, которая признана террористической организацией во многих странах мира.

«В целях нейтрализации РПК и других террористических элементов <…> и обеспечения безопасности наших границ в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из ст. 51 Устава Организации Объединенных Наций, против террористических целей на севере Ирака была начата операция «Коготь-Замок», — говорится в сообщении турецкого Министерства обороны.

Примечательно, что Анкара использовала такие формулировки и раньше, когда Вооруженные силы Турции начали операцию против курдов, проживающих на северо-востоке Сирии. В 2015 и 2019 годах речь также шла о праве на самооборону. Турция против курдов Острая фаза конфликта между Турцией и Рабочей партией Курдистана тянется с 1984 года, когда партия начала повстанческую борьбу против турецких властей. Читать дальше

Министерство обороны мотивировало начало спецоперации сообщениями о якобы готовящемся нападении Рабочей партии Курдистана на Турцию. Схожая информация циркулировала и в местных СМИ. Анкара интенсифицировала военные удары по силам РПК еще в декабре, когда был убит один из командиров ополчения. В начале марта турецкие ВВС также нанесли серию ударов по позициям курдов в Ираке.

За два дня до начала боевых действий Турцию посетил руководитель Иракского Курдистана Масрур Барзани, который также возглавляет лояльную Анкаре Демократическую партию Курдистана (ДПК). Во время своего визита политик встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Местные наблюдатели расценили это согласование последних шагов перед началом спецоперации. В то же время по стране прокатилась волна арестов по обвинению в связях с курдскими повстанцами. Задержанию подверглись члены прокурдской и оппозиционной Демократической партии народов (ДПН). «Незамеченная» спецоперация: почему Эр-Рияду сошла с рук война в Йемене В Йемен впервые с момента установления режима прекращения огня между повстанцами-хуситами и... 12 апреля 22:23

Сотрудник Института Востоковедения РАН Амур Гаджиев напомнил в беседе с «Газетой.Ru», что на последних выборах в парламент ДПН выиграла 56 мест — однако успех «левой» партии насторожил Анкару.

«В отношении данной прокурдской партии ведется целенаправленная политика по снижению ее популярности со стороны властей. Об этом свидетельствует арест ее лидеров. В отношении некоторых продолжается разбирательство. Главное обвинение — тесные отношения с РПК и пособничество в терроризме», — объяснил Гаджиев.

Цели операции

Кампания Турции против РПК длится с 1984 года, отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. По его словам, договоренность об ударах РПК и по ее отрядам на территории Ирака с возможным вторжением была достигнута Анкарой еще с Саддамом Хусейном. Однако эксперт констатирует: «выкурить» РПК из Ирака до конца все еще не удается.

«Они базируются в таких районах, что туда трудно добраться. Курдская автономия в Ираке вроде поддерживает нейтралитет с РПК, но требует, чтобы они убрали свои базы. На эти требования РПК практически не реагирует. Их инфраструктура все равно там есть. На территории Турции их базы более уязвимы», — сказал Надеин-Раевский.

Амур Гаджиев не видит разницы между целями, установленными во время прошлых турецких спецопераций против курдов, и нынешней.

«Задача заключается в том, чтобы полностью устранить поддержку турецким курдам со стороны РПК, которые окопались в Ираке. Тем более, что отряды, связанные с РПК, находятся в оппозиции властям Иракского Курдистана. Так что действия Анкары происходит не без молчаливого согласия представителей и руководства Северного Ирака», — заявил исследователь.

«Известно, что Турция крайне недовольна тем, что США и другие западные страны продолжают активно поддерживать прокурдские отряды народной самообороны на Севере Сирии и близ границы к Ираку. И об этом Анкара заявляла неоднократно. Но несмотря на это, США и союзники продолжали оказывать поддержку группам, тесно связанным с РПК», — добавил Гаджиев.

По его словам, Турция всерьез настроена на решение курдской проблемы силовыми методами.

Почему сейчас?

Виктор Надеин-Раевский уверен: Эрдоган инициировал спецоперацию сейчас, потому что деятельность курдских отрядов в последнее время усилилась.

«Был небольшой период до 2015 года, когда стороны сохраняли перемирие. Но потом турки сами нарушили договоренность, и война возобновилась. Курды требуют автономии. Есть сторонники и создания курдского государства, но их меньше», — сказал исследователь.

По словам Амура Гаджиева, необходимо учитывать следующее: в настоящее время в Турции находится у власти Народный альянс, который состоит из партии Эрдогана (Партия справедливости и развития) и националистической партии (Партия националистического движения). «Теперь японцы считают угрозой не только Китай, но и Россию» Япония получила неофициальное приглашение в оборонный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США)... 13 апреля 21:03

«Это говорит о том, что правительство в силу политического расклада просто не может не действовать в таком околонационалистическом ключе. А это предполагает борьбу с теми, кто ратует за сепаратизм, за курдский национализм и так далее. Правительство пошло на это в угоду национальным кругам, которые укрепляют позиции не только во власти, но и в рядах оппозиции», — объяснил Гаджиев.

«С другой стороны, власти пытаются показать, что в рамках данного Народного альянса голос националистов звучит, и звучит громко», — добавил исследователь.

Реакция в мире

Виктор Надеин-Раевский уверен: никто в мире не осудит текущую операцию Турции.

«Во многих странах РПК — террористическая партия. Но не в России. С советских времен она воспринималась как национально-освободительное движение. Но сейчас мы таких вопросов не ставим», — заключил он.

Амур Гаджиев высказал иную точку зрения.

«Если раньше на трансграничные операции турок можно было закрыть глаза, то сегодня это будет сложно, поскольку мы видим, какая реакция международного сообщества последовала за российской специальной военной операцией», — сказал Гаджиев.

По его мнению, у курдов сейчас есть шанс мобилизовать международное сообщество на осуждение действий Анкары.

«С другой стороны, мы видим, что турки продолжают быть крайне недовольны американцами, которые оказывают содействие прокурдским отрядам народной самообороны. На фоне украинского конфликта и в условиях, когда США и союзники пытаются надавить на Турцию, чтобы она присоединилась к антироссийским санкциям, со стороны США могут быть какие-то уступки по курдскому вопросу — например, что США не будет жестко реагировать на действия Турции в Ираке.