Помощь в переговорах и эвакуация жителей Мариуполя. О чем поговорили Зеленский и Эрдоган

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили переговоры Москвы и Киева. По словам Эрдогана, Турция в целом положительно смотрит на предложение стать гарантом безопасности Украины, хотя ранее глава турецкого МИД подчеркивал, что Анкара не может дать гарантии без понимания деталей. Президент Турции также указал на необходимость «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя» и сказал, что ситуация в городе «ухудшается с каждым днем».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским военный конфликт на Украине и переговорный процесс между Москвой и Киевом. Военная операция на Украине. День 60-й 24 апреля — два месяца с начала специальной военной операции РФ на Украине, идет 60-й... 24 апреля 19:54

«Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль», — подчеркнули в канцелярии турецкого президента.

Кроме того, он заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран – гарантов безопасности Украины.

Эрдоган также указал на необходимость «обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».

По словам Зеленского, президенты обсудили в том числе вопросы обороноспособности и глобальной продовольственной безопасности, которая оказалась под угрозой из-за остановки судоходства в Черном море.

Украинский президент также заявил о необходимости срочно эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, в том числе с комбината «Азовсталь», и настоял на немедленном обмене заблокированных там военных. Эрдоган поддержал идею об эвакуации раненых и мирных жителей из города.

22 апреля Минобороны России сообщало о «нормализации» обстановки в Мариуполе. По данным ведомства, в городе остался единственный очаг сопротивления — заблокированные украинские военные на комбинате «Азовсталь».

Украинские официальные лица сообщали, что вместе с военными на заводе находятся мирные жители. В частности, вице-премьер Украины Ирина Верещук 21 апреля сообщала, что на территории комбината находятся около 1 тыс. мирных жителей и 500 раненых военных. Минобороны РФ называло данные о гражданском населении вбросом, а затем заявило, что через гуманитарный коридор с «Азовстали» никто не вышел.

23 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, «если будут уничтожены наши люди в Мариуполе».

В чем проблема гарантий безопасности

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что гарантии безопасности, которые хочет получить Киев, должны быть похожи на 5-ю статью Североатлантического договора. В этом случае страны — гаранты, в качестве которых потенциально могут выступить Великобритания, США, Франция, Германия, Турция, Китай, Канада, Италия, Польша и Израиль, должны заступиться за нее в случае нападения. Россия, по мнению Киева, также должна быть включена в состав стран — гарантов, однако соглашение с ней должно касаться отсутствия намерений напасть на Украину. «Мяч на их стороне». Москва ждет ответа от Киева по мирному соглашению Российская сторона передала украинский желательный вариант будущего мирного соглашения между странами... 20 апреля 19:47

29 марта Украина передала проект своих предложений по урегулированию России. Киев также заявил о намерении провести переговоры со всеми потенциальными гарантами своей безопасности.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил 20 апреля, что Анкара готова стать гарантом безопасности Украины, но для начала должна понять, что подразумевает эта роль. При этом, по его словам, ни одна страна «не приемлет» требований о гарантиях безопасности, подобных 5-й статье устава НАТО о коллективной безопасности. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон готов дать подобные гарантии, но уже после окончания боевых действий.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ведет переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности ни с какими странами. По его словам, Украина в ходе переговоров в качестве возможных стран — гарантов безопасности упоминала членов Совбеза ООН, Германию и Турцию.

Организация встречи Путина и Зеленского

Президент Турции с конца февраля предпринимает попытки организовать встречу президентов России и Украины и уже неоднократно высказывался о готовности Анкары выступить в качестве посредника в ходе встречи на высшем уровне. «Прямой контакт». Европа опять просит Путина поговорить с Зеленским Президент России Владимир Путин объяснил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его встреча с президентом... 22 апреля 18:31

Так, Эрдоган 22 апреля заявлял о планах провести телефонные переговоры со своими российским и украинским коллегами в ближайшие дни.

«С помощью звонков мы планируем довести процесс в Стамбуле до уровня лидеров», — говорил он.

Однако 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказывал мнение, что говорить о сроках встречи президентов России и Украины пока трудно.

Киев также пытался добиться встречи Зеленского с Путиным, но Москва указала, что такой саммит может состояться только после проработки конкретных документов на переговорах делегаций.