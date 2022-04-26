Военная операция России на Украине. День 62-й

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о вознаграждении в $1 млн за информацию о местонахождении двух добровольческих батальонов — имени Шейха Мансура и имени Дудаева.
Британия запретила экспорт в Россию продукции и технологий, которые «могут быть использованы против Украины» — это касается некоего оборудования «для слежки и перехвата данных».
Лондон также отменил все пошлины на товары из Украины, чтобы поддержать украинских производителей.
⚡️Село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области ночью было обстреляно со стороны Украины. Повреждены несколько нежилых построек и четыре дома, пострадавших нет, сообщает губернатор.
Более половины россиян ожидают оста курсов доллара и евро в ближайший месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований.
Японская газета Yomiuri сообщает, что украинский кризис может вызвать нехватку моряков из России и Украины на международных линиях. Из-за санкций против РФ им труднее добираться до места службы и получать зарплату от иностранных нанимателей.
Контейнервоз «Люция»Министерство обороны РФ