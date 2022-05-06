«У них остается всего один путь»: Володин призвал европейские страны выходить из Евросоюза

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, так как Европарламент предложил отказаться от права вето членов объединения. По его мнению, если государства, входящие в Евросоюз, хотят сохранить суверенитет, им следует выйти из состава ЕС.

«Миллионы будут лишены права голоса»

«Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы считает, что ситуация вокруг антироссийских санкций показала: у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому «приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа».

«Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — считает Вячеслав Володин.

В своем посте спикер Госдумы также поднял вопрос о том, «кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учета их мнения».

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — заключил Володин.

Глубинные реформы ЕС

4 мая Европарламент принял резолюцию, в которой поддержал проведение глубинных реформ Европейского союза. Документ был принят после общественных консультаций с жителями европейских стран в рамках конференции «Будущее Европы».

«Парламент признает, что амбициозные и конструктивные предложения, сформулированные по итогам конференции, требуют пересмотра договоров, в частности, чтобы обеспечить большую простоту, прозрачность, ответственность и демократию внутри ЕС», — сказано в резолюции.

Парламент одобрил в том числе отмену принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это мешает эффективной работе ЕС. Хотя и «обеспечивает при этом справедливый расчет «весов» при голосовании, чтобы интересы малых стран были защищены». Володин посоветовал членам ЕС покинуть Евросоюз для сохранения суверенитета Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале высказал мнение, что для стран... 06 мая 12:00

«Все вопросы, решаемые единогласно, должны решаться квалифицированным большинством. Единственными исключениями должны быть прием новых членов в ЕС и изменения в основополагающие принципы ЕС», — считают в Европарламенте.

Также в документе предлагается наделить депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. Пока эти области находятся в ведении национальных правительств.

Чтобы реформы вступили в силу, Европарламент должен сформулировать конкретные предложения и представить их на рассмотрение Совета Евросоюза. Кроме того, может потребоваться проведение национальных референдумов в европейских странах.

Устаревшие институты

3 мая премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге, заявил, что институты Евросоюза устарели и не соответствуют серьезным вызовам современности.

«Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили европейским гражданам, но они не соответствуют реальности, с которой мы сталкиваемся сегодня. Пандемия и война призвали европейские институты к ответственности, которую они никогда до сих пор не брали на себя», — сказал Драги. В Европарламенте назвали разжигателя конфликта на Украине Депутат Европейского парламента Клэр Дэйли заявила, что США больше всех выигрывают от кризиса на Украине... 05 мая 16:02

Он предложил как можно скорее начать процесс реформирования европейских институтов и выдвинул идею «прагматического федерализма» в наиболее важных областях – экономике, энергетике и безопасности, чтобы перейти к «более справедливой и более устойчивой экономической и социальной модели».

«Мы должны преодолеть принцип единогласия, порождающий межправительственную логику, состоящую из перекрестных вето, и двигаться к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная своевременно принимать решения, — это Европа, которая вызывает больше доверия у своих граждан и у всего мира», — считает глава правительства Италии.

По мнению Марио Драги, необходимо ускорить расширение ЕС. Поэтому Италия поддерживает немедленное начало переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией в соответствии с решением, принятым Европейским советом еще в марте 2020 года.

«Мы хотим придать новый импульс переговорам с Сербией и Черногорией и обеспечить самое пристальное внимание к законным ожиданиям Боснии и Герцеговины и Косово. Мы поддерживаем вступление всех этих стран и хотим, чтобы Украина была в Европейском союзе», — заключил Драги.