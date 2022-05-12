«Они осторожны»: США не будут передавать Украине данные о целях в России

Администрация США составила внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом. Оно призвано избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой и предотвратить масштабную войну. Наложены два жестких запрета на виды данных, которыми Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

Два запрета на обмен информацией

«Соединенные Штаты отправляют Украине военную технику на миллиарды долларов, в том числе тяжелую артиллерию, беспилотники и противотанковые ракеты. Чиновники администрации публично перечислили эти поставки, практически сообщив о количестве пуль. Но они гораздо более осторожны, когда описывают еще один решающий вклад в успех Украины на поле боя: разведданные о российских вооруженных силах», — сообщила газета The Washington Post. Washington Post: США запретили передачу данных о российских военных и целях вне Украины Администрация США разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом, которое... 12 мая 09:55

Издание пояснило со ссылкой на анонимные источники в американском и украинском руководстве, что «информация о местонахождении и передвижении российских войск поступает на Украину в режиме реального времени и включает в себя спутниковые снимки и отчеты, полученные из конфиденциальных источников в США».

«США не находятся в состоянии войны с Россией, и предоставляемая ими помощь предназначена для защиты Украины от незаконного вторжения, подчеркнули представители Байдена. Но на практике официальные лица США имеют ограниченный контроль над тем, как их украинские бенефициары используют военную технику и разведданные», — отмечается в статье.

Так как это «рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников и повышает угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами», администрация Соединенных Штатов разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

«Руководство, предназначенное для сотрудников разведки, <...> наложило два жестких запрета на виды данных, которыми Соединенные Штаты могут делиться с Украиной. Во-первых, США не могут предоставить подробную информацию, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, таких как самые высокопоставленные офицеры или министры… В эту категорию, например, попали начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу», — рассказали авторы материала.

В статье уточняется, что этот запрет не распространяется на российских офицеров, в том числе на генералов, некоторые из которых якобы погибли на поле боя. Байден заявил, что утечки разведданных США по Украине преувеличивают роль Вашингтона Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден был недоволен утечками в СМИ... 12 мая 03:57

«Вторая категория запрещенного обмена разведданными — это любая информация, которая может помочь Украине атаковать российские цели за пределами Украины. Это правило отчасти предназначено для того, чтобы Соединенные Штаты не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России. Эти опасения заставили администрацию приостановить… планы по поставке истребителей, поставленных Польшей, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России», — рассказали источники The Washington Post.

При этом отмечается, что «официальные лица США не отговаривают Украину от проведения подобных операций самостоятельно».

9 мая стало известно, что президент США Джо Байден посчитал преувеличенной роль страны в украинском конфликте после того, как в СМИ произошла утечка касательно обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, американский лидер недоволен утечками и не считает, что они были конструктивными.

«Его взгляд заключается в том, что в них имели место преувеличение нашей роли и ошибочные утверждение, а также недооценка роли украинцев», — сказала Псаки.

Роль разведки США

5 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили разведданные, которые якобы помогли Украине атаковать российский военный крейсер «Москва».

«Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским контактам для подтверждения того, что это действительно «Москва». США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении», — сообщили CNN источники, знакомые с событиями. «Успешно атаковала»: CNN заявил, что США помогали Украине нанести удар по крейсеру «Москва» Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил , что США предоставили разведданные, которые помогли... 06 мая 10:51

В статье говорится, что пока неясно, знали ли США о намерении Украины нанести удар по кораблю, но американцы «не участвовали в принятии этого решения». Авторы материала также утверждают, что корабль «затонул после того, как 14 апреля в него попали две украинские крылатые ракеты, что нанесло серьезный удар по российским военным».

«США в течение нескольких месяцев предоставляли украинским силам разведданные о передвижениях российских войск внутри Украины, в том числе перехваченные сообщения о российских военных планах. Они (Соединенные Штаты – «Газета.Ru») также предоставляют Украине информацию о своих морских данных, чтобы позволить им лучше понять угрозу, которую представляют российские корабли в Черном море, многие из которых запускают ракеты по территории Украины», — отмечается в статье CNN.

При этом в Пентагоне опровергли информацию CNN о передаче данных Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на заявление представителя ведомства Джона Кирби.

«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае (с крейсером «Москва» — «Газета.Ru»)», — сказал представитель Пентагона.

В Министерстве обороны России опровергли информацию об украинской атаке, якобы повлекшей гибель крейсера «Москва».

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о пожаре на корабле. Согласно данным ведомства, из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, вскоре пожар был локализован, а взрывы прекратились. Однако крейсер получил серьезные повреждения и затонул при буксировке в «условиях штормового волнения моря».

396 членов экипажа были эвакуированы, но один человек погиб, еще 27 пропали без вести «в ходе борьбы за живучесть корабля».