В Госдуме предложили забыть о «Евровидении», «как будто его и нет»

В Государственной Думе России предложили «забыть» о «Евровидении» после победы Украины. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко обвинила конкурс в излишней политизированности. Российский певец Филипп Киркоров, съездивший на «Евровидение-2022» как гость, отмечал, что в этом году действительно «есть некий акцент» на украинскую тему, и чувствуется поддержка Украины. В то же время он подчеркнул, что не заметил никакой русофобии, несмотря на отстранение России от конкурса.

Россия должна вести себя так, как будто «Евровидения» не существует, потому что конкурс давно политизирован, заявила «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса фильма «А зори здесь тихие» Елена Драпеко. Так она прокомментировала победу украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» в Италии.

«Я думаю, что неважно, как они пели. Это была демонстрация абсолютно политического свойства», — сказала Драпенко.

По ее мнению, это мероприятие давно «перестало быть песенным конкурсом». «Поэтому нам надо забыть о «Евровидении», как будто его и нет. Поэтому даже комментировать это не хочу», — резюмировала актриса. «Любовью я могу делиться даже с врагами». Украинская певица объяснила фото у Кремля На Украине национальный отбор для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение»... 14 февраля 08:56

В похожем ключе высказался в разговоре с «Газетой.Ru» певец Андрей Косинский, который представлял Россию на «Евровидении» в 1996 году с песней «Я это я» (занял 26-е место и не прошел в финал).

«Когда я участвовал, конкурс назывался «Песня для Европы», это было о песнях. Все выступали в равных условиях под один эстрадно-симфонический оркестр, пели на национальных языках, а жюри держало перед собой подстрочные переводы к каждой песне. Никто не выпрыгивал из роялей, не катался со скрипками по льду и бороду не носил в женском одеянии. Это был конкурс песни, а сейчас он похож на политический междусобойчик, в котором друзья голосуют за друзей, а соседи за соседей» — недоволен музыкант.

Он призвал Россию не участвовать в «Евровидении» в 2023 году, поскольку теперь это «политический конкурс».

Победу Украины прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — описала она свои претензии к выступлению.

Российский певец Филипп Киркоров, который был на «Евровидении» в качестве гостя, рассказывал, что на конкурсе сильно чувствовалась поддержка команды с Украины.

«Безусловно, существует некий акцент на украинскую тему. Многие в зале сидят с украинскими флагами. Наверное, у них даже будут шансы победить, потому что слишком эта тема на слуху и неважно, что они поют, они на сцене и они герои в понимании Европы», — поделился Киркоров до финала конкурса.

«Европа очень кайфует от этого стиля». О чем песня Kalush Orchestra

Группа Kalush Orchestra выиграла с композицией «Стефания». Она написана полностью на украинском языке, совмещает национальные мотивы и рэп.

Песня была написана до начала военной операции России на Украине. Вокалист группы Олег Псюк объяснял, что трек посвящен его маме.

«Стефания – так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей, и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля», — рассказал фронтмен в феврале.

После начала боевых действий трек обрел новые смыслы. Так, Пасюк объяснял, что слушатели начали воспринимать ее со смыслом «Украина – мать для всех нас». По-новому зазвучала строчка «Наверняка силу воли не отнять у меня, ведь она мне ее дала». Украинцы также начали ассоциировать слова «Ломанными дорогами приду я всегда к тебе» с тягой к родине. Мировые лидеры отреагировали на победу Украины на «Евровидении-2022» Мировые лидеры поздравили Украину с победой на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022»... 15 мая 16:13

В финале «Евровидения» группа Kalush Orchestra заняла четвертое место по баллам национальных жюри, но получила больше всего зрительских голосов. Суммарно по итогам голосования жюри и телезрителей Kalush Orchestra получили 631 балл.

В конце финального выступления вокалист украинцев обратился к зрителям и призвал поддержать Украину.

«Я прошу всех вас — пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите «Азовстали» прямо сейчас!», — прокричал он.

По правилам конкурса, на нем нельзя выступать с политическими заявлениями. Организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз (ЕВС) пояснил, что призыв Kalush Orchestra можно считать гуманитарным, а не политическим.

«Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — указал организатор.

После победы на «Евровидении» Kalush Orchestra опубликовали клип на свою песню. Он снят в разрушенных украинских городах и показывает, как украинские женщины-военные эвакуируют детей из районов боевых действий.

Россию в этом году отстранили от участия в «Евровидении» после начала спецоперации. Зрители из России не могли принимать участие в голосовании. Замгенсека НАТО поздравил Украину с победой на Евровидении Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ поздравил Украину с победой на международном музыкальном... 15 мая 16:13

«Ни одна российская группа не будет участвовать в Евровидении в этом году. <...> Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине участие России в этом году навредит репутации конкурса», — пояснял организатор.

Посетивший «Евровидение» Киркоров отмечал, что не почувствовал какой-то русофобии. «Евровидение» для меня как было вне политики, так оно и осталось. Никакой разницы не чувствую. Приехал я по приглашению организаторов. Идет праздник, никто с враждебными выходками не лезет, во всяком случае, я этого не ощутил. Я окунулся в атмосферу праздника любви и хорошего настроения и получил массу удовольствия», — резюмировал он.