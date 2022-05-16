Военная операция РФ на Украине. День 82-й

Замглавы МИД России Рябков о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО:
▪️ Ситуация в мире после решения Швеции вступить в НАТО радикально поменяется;
▪️ Ни у кого не должно быть иллюзий, что РФ просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО;
▪️ Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой с далеко идущими последствиями;
▪️ В какой форме Москва будет обеспечивать свою безопасность в случае вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, зависит от их дальнейших шагов.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковПресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Комбат батальона «Восток» народной милиции ДНР Александр Ходаковский о сдаче украинских военных в плен:
«Я доволен, когда они сдаются в плен, — вы думаете, меня радует их смерть, даже азовцев? И здесь вопрос не только пропагандистского выигрыша, но и человеческого: в конце концов, мы тоже несем ответственность за то, что Украина стала такой.
Стратегия, заключавшаяся в делании ставок на «ылиты», прогнившие, как трухлявый пень, и отказ от развития русского начала в Украине, когда пророссийские организации удавливались даже правительством Януковича — одна из причин нынешней ситуации», — гласят посты в Telegram-канале Ходаковского.
Телефонные разговоры Путина и Байдена, а также Лаврова и Блинкена не прорабатываются, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
❗️Группа украинских военных вышла из «Азовстали» с белым флагом.
«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, додавливаем таки», — сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Александр ХодаковскийМаксим Змеев/Reuters
❗️Число беженцев из Донбасса составляет в России более 1,3 млн человек — источник ТАСС.
Российская армия обеспечивает стопроцентную защиту для жителей Херсонской области Украины, в том числе силы ПВО закрывают регион от обстрелов со стороны украинских сил — замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в интервью ТАСС.
❗️Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать завод Renault на баланс Москвы и возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». По его словам, «в перспективе» это должны быть электромобили.
В конце 1990-х АЗЛК уже был в собственности муниципалитета на 60%, в 2010 году завод обанкротился. Сборка «Москвичей» была остановлена в 2001 году, с 1998 года АЗЛК выпускал автомобили французской марки Renault.
❗️Германия откажется от российской нефти вне зависимости от санкций ЕС, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Правительство ФРГ уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
По данным Народной милиции ЛНР от 15 мая, бои продолжаются возле села Тошковка к югу от Лисичанска и Северодонецка.
Формирования ВСУ названы в посте «неонационалистическими», опубликованы фото взорванных танков и трупа украинского военного.
Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность — Минпромторг РФ.
Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом:
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть Правительство Москвы, 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ», оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ГК «Ростех».