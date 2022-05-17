«Шкурный интерес»: как Анкара встала на пути Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не поддержала членство Финляндии и Швеции в НАТО, что стало общим вызовом для северных государств на пути в альянс. Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма выдачи курдских террористов и сторонников проповедника Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота в Турции 2016 года. СМИ же указывают, что Анкара в целом пытается использовать ситуацию в свою пользу, в том числе для получения определенной выгоды от США.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки и Стокгольм столкнулись с общим вызовом в лице Турции из-за противостояния Анкары по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Выступая перед парламентом, финский лидер отдельно отметил, что рассчитывает на урегулирования споров с турецкой стороной.

«Заявления со стороны Турции очень быстро менялись и ужесточались в последние дни, но я уверен, что мы разрешим ситуацию с помощью конструктивных переговоров <…> Швеция и Финляндия вместе делают исторические шаги. Членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность и укрепит ответственный, сильный и стабильный скандинавский регион», — указал Ниинистё. «Пусть не обижаются». Эрдоган отказывается принять Финляндию и Швецию в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО превратится в «сосредоточение... 17 мая 05:57

Швеция и Финляндия решили присоединиться к альянсу на фоне российской военной спецоперации на Украине, несмотря на предупреждения Москвы об ответной реакции на расширение военной инфраструктуры альянса. Шведские власти соответствующие решение уже приняли, а в Хельсинки обещают завершить все необходимые обсуждения в ближайшее время.

В НАТО стремления двух государств поддерживают, ключевые государства альянса — США и Великобритания — даже пообещали им защиту на время переходного периода, который может занять около года. По сути, против присоединения Швеции и Финляндии прямо выступил только один член альянса — Турция.

Свою позицию в Анкаре пояснили достаточно резко, связав ее с защитой национальных интересов и выступив против превращения альянса в «сосредоточение террористов». Подобная риторика вызвана тем, что эти государства отказались выдавать Турции представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкая сторона считает террористической и преследует с 1984 года, и сторонников движения FETO — организация бывшего проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемая Анкарой в попытке госпереворота 2016 года и также признанная в Турции террористической.

Зачем Турция мешает интеграции Швеции и Финляндии

По информации Financial Times, в большей степени обвинения в укрывательстве террористов со стороны Турции касается Швеции, поскольку королевство не только обеспечило убежище для некоторых сторонников смены власти в Турции в 2016 году, но и приняло немало курдов — в парламенте страны даже есть ряд депутатов с курдским происхождением.

С вопросом противодействия курдским радикалам в Анкаре также увязывают и санкции против Турции по поставкам продукции оборонной промышленности, которые поддержали северные государства в ответ на турецкую операцию «Источник мира» в Сирии в октябре 2019 года. Боевые действия были направлены против сирийский курдов из YPG («Отряды народной самообороны»), которых Анкара связывает с представителями РПК.

Однако, по информации Al Jazeera, акцент официальных представителей Турции, в том числе президенте Реджепа Тайипа Эрдогана на курдском вопросе сделан лишь для получения поддержки националистически настроенного электората внутри страны.

А на самом деле, по мнению обозревателей издания, Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО для получения личной выгоды — экономической поддержки от Запада в целом и новых истребителей F-16 конкретно от США.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают цели Анкары в данной ситуации. Так, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский считает, что в подходах Эрдогана преобладает множественный вектор.

«В случае с Финляндией и Швецией свою роль безусловно играют требования по Рабочей партии Курдистана (РПК).

Однако Анкара также преследует ряд других целей — она пытается подчеркнуть свою относительную самостоятельность в рамках НАТО, а также свое стремление проводить независимую внешнюю политику. «Гостевой дом для террористов». Народ Турции не хочет видеть в НАТО шведов и финнов Турция не одобряет будущее вступление в НАТО Швеции и Финляндии, потому что эти страны поддерживают... 14 мая 22:09

Кроме того, не исключено, что Турция хочет ускорить процесс по американским истребителям F-35, поставки которых были сорваны США в ответ на закупку российских С-400 турецкой стороной», — указал эксперт.

Вопрос, касательно курдов, представляет особый интерес для Турции, продолжил Надеин-Раевский, для Эрдогана важно получить реальные шаги по экстрадиции курдских лиц, но также его интересует и организация FETO, а именно — ее учебные заведения в Швеции и Финляндии.

«Так называемые турецкие лицеи расположены во многих странах мира — это огромная и доходная империя, стоимость которой составляла около $80 млрд до начала гонений. Поэтому тут есть большой шкурный интерес. Также турки требуют выдачи учителей данных лицеев, поскольку большинство из них являются активными сторонниками Гюлена», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласен и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. По его словам, в настоящий момент Анкара в большей степени заинтересована именно в решении курдского вопроса, чем в каких-то иных преференциях.

«Именно с деятельностью РПК и YPG («Отряды народной самообороны» сирийских курдов) в Швеции и Финляндии увязывается нежелание Анкары идти им навстречу. Что касается того, могут ли США пойти на какие-то уступки для Турции, в том числе в ситуации с истребителями F-16, то это сложный вопрос. Неизвестно насколько готовы к этому сами американцы. Однако учитывая, что Турция достаточно жестко ставит вопрос по членству Финляндии и Швеции в НАТО, отход от этой позиции может негативно отразиться на турецком руководстве», — добавил Семенов.

Готова ли Анкара заблокировать путь Стокгольма и Хельсинки

Формально у Турции действительно есть возможность помешать вступлению двух северных государств в НАТО. По уставу организации, для приема новых членов необходимо единое решение всех стран-альянса. Сам процесс предусматривает семь этапов, в том числе ратификацию протокола о новых членах во всех странах блока, и может занять около года.

К тому же, непонятно, насколько Анкара действительно готова воспользоваться своим правом вето.

Как пишет CNN, в американском экспертном сообществе уже не исключают, что препятствование вступлению Швеции и Финляндии может обернуться исключением самой Турции из альянса.

Правда, официальный Вашингтон и другие представители альянса пока не выдвигали подобных предположений. «Проблема создается на голом месте». Путин заявил об ответной реакции на расширение НАТО Президент Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает... 16 мая 20:43

С точки зрения Кирилла Семенова из РСМД, Анкара не сформулировала каких-либо четких требований для Швеции и Финляндии, что создает большое поле для маневра в отношении уступок для всех сторон.

«Вероятно, в любом случае у Анкары будет возможность сказать, что она удовлетворена теми или иными действиями Хельсинки и Стокгольма. Собственно, и у этих государств есть возможность сохранить лицо и пойти на какие-то уступки Турции. К примеру, не выдавать террористов Анкаре, а закрыть какой-либо фонд, связанный с РПК. То есть окно возможностей для обеих сторон есть, чтобы найти какой-то компромисс», — отметил эксперт.

В то же время Надеин-Раевский из ИМЭМО РАН уверен, что вряд ли ситуация дойдет до полноценной блокировки членства северных государств со стороны Турции. По его мнению, США не допустят подобного развития событий.

«На каком-то этапе блокировка от Турции действительно возможна. Сейчас сопротивление есть, напрямую свои возражения выразила не только Турция, но еще и Хорватия. Однако очевидно, что США будут с этим работать, чтобы ликвидировать любые возражения по треку членства Швеции и Финляндии в альянсе», — резюмировал эксперт.