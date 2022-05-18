Хуснуллин рассказал о предстоящей интеграции Запорожья

Запорожская область в будущем будет интегрирована с Россией и станет работать в «дружной российской семье», заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В рамках этого плана Россия постепенно начнет заменять в подконтрольной части региона гривну на рубль.

В той части Запорожской области Украины, которую контролирует Россия, рубль частично заменит гривну уже в этом месяце. Об этом заявил вице-премьер Хуснуллин во время рабочей поездки в запорожский город Мелитополь, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции», — сказал Хуснуллин.

По его словам, жители Запорожья к концу мая начнут получать пенсии и зарплаты в рублях. В целом, как указал Хуснуллин, российское правительство хочет запустить «максимальный оборот рубля» на всех территориях, занятых российскими войсками.

Кроме того, на Россию будет работать запорожская АЭС. Если Украина согласится платить, Россия будет продавать ей полученную на АЭС энергию. Если нет — Россия легко найдет других покупателей, считает вице-премьер.

«Беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию, у нас таких проблем не будет», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также сообщил, что российские власти организуют «полноценное сотрудничество» занятой части Запорожской области «и с Крымом, и со всей территорией РФ». Песков заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оккупация Украины не является целью специальной... 23 марта 00:41

Хуснуллин добавил, что Россия собирается восстановить все территории, которые заняла на Украине, в том числе и в Запорожской области. Отдельно он пообещал, что в порядок приведут все дороги, связывающие Запорожье с РФ.

«Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать [все занятые территории], финансировать это, приняты», — сказал Хуснуллин. При этом он признал, что у России недостаточно строительных материалов. По его плану, необходимое можно будет получить из той же Запорожской области.

«Мы очень рассчитываем на помощь области по строительным материалам. Потому что здесь хороший потенциал по строительным материалам, а в России не хватает сегодня строительных материалов. Поэтому мы считаем, что нужно задействовать максимально все предприятия, в том числе и для восстановления территорий Донецкой и Луганской областей», — заявил российский вице-премьер.

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