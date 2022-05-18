Военная операция РФ на Украине. День 84-й

08:55

США, скорее всего, не будет продлевать лицензию России, по которой страна может обслуживать суверенный долг в долларах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В агентстве отметили, что лицензия, которая разрешает переводы, необходимые для получения платежей по ценным бумагам России, закончится 25 мая. При этом уже через два дня РФ должна будет расплатиться по двум еврооблигациям.