«Вбивают клин»: зачем американские дипломаты отправились в турне по Средней Азии

Американские дипломаты отправляется в турне по странам Средней Азии. За пять дней, с 23 по 27 мая, американцы посетят Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. «Газета.Ru» разбиралась, почему США направили своих представителей в регион именно сейчас, что их интересует в странах Средней Азии, и что этот визит означает для России.

Азия остается важнейшим направлением внешней политики Вашингтона. Президент США Джо Байден сейчас лично инспектирует состояние союзнических отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона, попутно делая громкие заявления в адрес Китая — основного геополитического оппонента США согласно всевозможным американским доктринам, стратегиям и концепциям.

Тем не менее, Азия не ограничивается геополитическим пространством Тихого Океана. В США это понимают и заходят сразу с нескольких фронтов.

Еще одна американская делегация анонсировала 23 мая турне по странам среднеазиатского региона, включая Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.

Возглавляет группу помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. В состав делегации также входят представители Пентагона, Совета национальной безопасности, Корпорации по финансированию международного развития и Агентства по международному развитию. «США рано или поздно придется смириться с тем, что мир не однополярен» Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в интервью... 14 февраля 09:29

Согласно официальному заявлению Госдепартамента, одна из основных целей визита --укрепление отношений со странами Средней Азии и продвижение совместных усилий для создания более безопасной обстановки. В то же время представители США планируют обсудить с каждой страной по отдельности характерные для них проблемы.

В Киргизии американцы поднимут вопрос общих ценностей, местной культуры и экономического развития. В Узбекистане делегация расскажет, как важно расширять права и возможности женщин. В Таджикистане обсудят проблемы афганских беженцев. В Казахстане американцы хотят обговорить проблемы прав человека.

Дискуссия о среднеазиатской стратегии США развернулась еще в феврале 2022 года. Американский дипломат Лесли Вигери заявил тогда, что Вашингтону необходимо пересмотреть подход в отношении региона в свете вывода американских войск из Афганистана.

«Многое изменилось за десятилетия, но наши главные цели остаются прежними: суверенитет, независимость и территориальная целостность», — сказал Вигери на форуме Института мира США. Примечательно, что через несколько недель после этого заявления Джо Байден назначил его на пост заместителя главы дипмиссии в Узбекистане.

По словам Вигери, США необходимо как можно скорее вернуться в регион, поскольку местные страны обеспокоены активностью «Талибана» (организация запрещена в России), под контролем которого находится значительная часть Афганистана. Январские беспорядки в Казахстане также обратили на себя внимание американской дипломатии.

«Недавние события в Казахстане напоминают нам о важности устранения основных социальных и экономических факторов, которые могут привести к нестабильности», — сказал Вигери.

Бывший посол США в Казахстане и Таджикистане Ричард Хогланд, выступая на том же мероприятии, обратил внимание, что,

хотя Вашингтон публично говорит о демократии и экономическом развитии региона, американская дипломатия «скрытно сосредоточена» на противодействии российскому и китайскому влиянию в Средней Азии.

По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, нет ничего удивительного, что США решились на эту поездку именно сейчас.

«На фоне украинского кризиса США стараются склонить максимальное количество стран присоединиться к антироссийским санкциям, либо не допустить участия государств в обходе санкций. Страны Центральной Азии представляют собой одно из важных звеньев, которое США важно использовать, чтобы они не стали форточкой для обхода санкций в отношении РФ», — рассказал Притчин в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт также допустил, что сейчас для Западных стран важно, чтобы в нынешних условиях среднеазиатские республики не сблизились с Россией и не поддерживали ее в сложной обстановке.

«Месседж у американцев такой: мы заинтересованы в том, чтобы минимизировать действия санкций. Хотя это невозможно, потому что экономические отношения России и Центральной Азии очень глубинны. Попытка надавить и предостеречь эти государства от участия в процессе обхода санкций вряд ли увенчается успехом. Хотя американцам удалось достичь того, что россиянам стало сложнее получать карточки в банковских и финансовых учреждениях на постсоветском пространстве», — резюмировал Притчин.

Американский интерес

Стратегия США в Центральной Азии определяется специальным документом, который рассчитан на период с 2019 по 2025 год.

Авторы документа, в частности, указывают, что «основной стратегический интерес Соединенных Штатов в этом регионе заключается в построении более стабильной и процветающей Центральной Азии», где можно будет свободно преследовать политические, экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих условиях». «До китайцев дошло, что конфликт с Западом неизбежен» Накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин... 09 февраля 09:59

Кроме того, Вашингтон надеется создать в регионе условия, при которых местные страны будут интегрированы в глобальный рынок и открыты для международных инвестиций.

Всего же американская дипломатия выделяет шесть основных целей в этом регионе: поддержать и укрепить независимость и суверенитет стран; снизить террористическую угрозу; поддержать усилия для стабилизации обстановки в Афганистане; развивать торгово-экономические связи между государствами Центральной Азии и Афганистаном; содействовать реформам в сфере верховенства права; содействовать американским инвестициям в развитие региона.

Для обсуждения целей и задач по развитию региона США с 2015 года проводят специальный дипломатический саммит C5+1, на котором также присутствуют представители Туркменистана. По состоянию на февраль 2020 года американцы предоставили среднеазиатским республикам $9 млрд в виде прямой помощи, а также $91 млрд в виде инвестиций.

Особый интерес США в регионе вызывают углеводороды: по некоторым данным, в Центральной Азии сосредоточено около 7,2% мировых ресурсов нефти и 7% ресурсов газа.

В текущих условиях, когда страны стремятся снизить свою зависимость от российских энергоносителей, природные богатства Средней Азии могут сыграть не последнюю роль в решении этой задачи.

Ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что США всегда испытывали интерес к странам Центральной Азии.

«Еще когда американцы уходили из Афганистана, они пытались договориться с некоторыми странами о возможном взаимодействии в части контроля над Афганистаном. Но не получилось», — отметил эксперт.

По его словам, США вновь вернулись в регион, поскольку российско-украинский конфликт изменил ситуацию на постсоветском пространстве.

«Если до событий на Украине Россия выглядела как сила, способная доминировать в регионе, то сейчас эта позиция неочевидна. Все страны, включая официальных союзников, в общем-то дистанцируются. Америка это чувствует, поэтому возобновляет попытки восстановить влияние на постсоветском пространстве. Для них важно сохранять контроль над ситуацией в Афганистане. Они также нуждаются в условной военной базе в регионе, которая позволяла бы контролировать ситуацию с беженцами», — заявил Серенко.

По словам заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, США вряд ли попытаются переманить страны Центральной Азии на свою сторону в противостоянии с Россией.

«Они всего-навсего хотят вбить клин и создать атмосферу торга, которая должна породить атмосферу недоверия между Россией, среднеазиатскими республиками и Китаем», — сказал он.

Москва наблюдает

То, что делегации зарубежных держав «зачастили» в страны, которые находятся по периметру российских границ, ожидаемо, особенно исходя из их официально заявленного желания не допустить победы России, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Мяч на стороне Украины». В каком состоянии находятся переговоры Москвы и Киева Российская сторона вновь обвинила украинскую делегацию в срыве переговоров. Помощник президента России и... 23 мая 00:22

В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что США сейчас больше, чем когда-либо противостоят влиянию России на постсоветском пространстве, поэтому власти должны внимательно следить за подобными визитами.

«Необходимо действовать на опережение. Современные государства Средней Азии существуют как минимум 30 лет, и во главе там стоят взрослые люди, которые должны прекрасно понимать: что при всем желании быть в стороне — сделать они этого не смогут, учитывая все наши связи и взаимные обязательства», — заявил Затулин.

Депутат также считает, что если эти страны решат дистанцироваться от России, то и Москва может отказаться от каких-то обязательств.

«Мы до недавних пор всегда выполняли свои обязательства. Шла ли речь о потенциальных угрозах из Афганистана, шла ли речь о беспорядках в Казахстане — мы всегда демонстрировали отклик. С другой стороны, не надо грубо одергивать государства СНГ, когда они поддерживают связи даже с нашими противниками. Главное, чтобы эти связи не вредили нам. В этом вопросе между нами должна существовать договоренность», — констатировал политик.