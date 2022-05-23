«Мяч на стороне Украины». В каком состоянии находятся переговоры Москвы и Киева

Российская сторона вновь обвинила украинскую делегацию в срыве переговоров. Помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что сейчас «мяч на стороне Украины», но их переговорщики не торопятся продолжать диалог. Между тем в Киеве подчеркнули, что никаких переговоров больше не будет, пока на территории Украины находятся российские войска.

Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но Киев «никуда не торопится» и тормозит процесс, заявил Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

«Россия никогда не отказывалась от переговоров. <...> Однако <...> никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. <...> Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы.

Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров – это полностью инициатива Украины», — сказал Мединский.

Он отметил, что российская делегация месяц назад передала Киеву проект будущего мирного соглашения, в котором «ряд принципиальных позиций был уже согласован».

«Мы намеревались двигаться дальше. <...> [Но] они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу», — подытожил Мединский. Военная спецоперация РФ на Украине. День 88-й Австрия заморозила активы россиян на €254 млн в рамках введенных Евросоюзом санкций. Премьер... 23 мая 00:03

«Газета.Ru» подробно писала про российский вариант соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о нем 20 апреля. Он уточнил, что переданный Киеву проект содержит «абсолютно четкие выработанные формулировки».

Советник главы офиса президента Украины, член переговорной делегации Михаил Подоляк пояснял, что так Россия ответила на то, что ей раньше обозначила украинская сторона. По его словам, украинская делегация «передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям» во время мартовской встречи в Стамбуле. «Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера», — резюмировал в апреле Подоляк. «Мяч на их стороне». Москва ждет ответа от Киева по мирному соглашению Российская сторона передала украинский желательный вариант будущего мирного соглашения между странами... 20 апреля 19:47

Мединский в своем последнем выступлении также затронул тему переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Глава российской делегации подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и от встречи на таком уровне.

«Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности. Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться», — указал Мединский.

Так он вновь повторил российскую позицию, что до переговоров Зеленского и Путина стороны должны согласовать итоговый вариант мирного соглашения.

Киев настаивает на другом подходе. «Они [российская сторона] хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — говорил Зеленский. «Прямой контакт». Европа опять просит Путина поговорить с Зеленским Президент России Владимир Путин объяснил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его встреча с президентом... 22 апреля 18:31

Он пояснял, что в России только Путин «решает, когда эта война закончится», поэтому необходима их личная встреча.

Новые заявления Мединского уже прокомментировала украинская сторона. Подоляк сообщил в интервью агентству Reuters, что Киев возобновит переговоры только после того, как российские войска уйдут из Украины.

«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал он.

Подоляк также назвал «очень странными» призывы к Украине немедленно прекратить огонь в зоне конфликта. Подобные просьбы высказывали США и Италия. Советник президента считает, что Россия использует любые уступки Киева и перерывы в боевых действиях только, чтобы накопить свои силы и затем продолжить атаки.