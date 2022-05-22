Военная спецоперация РФ на Украине. День 88-й

Каракаев также рассказал, что «Сармат» может летать как через Северный, так и через Южный полюс. Если необходимо, можно использовать и другую траекторию.
Подробнее об этом оружии — в материале «Газеты.Ru».
За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировано 313 человек, в том числе 55 детей — власти ДНР.
Херсонские подростки нашли схрон оружия ВСУ рядом с корпусом интерната — РИА «Новости».
«Нашли в подвале рядом с интернатом: гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И еще были документы. Все в гаражах лежало в черном пакете. Мы перепрятали в подвале».
Херсонская область перешла под контроль ВС России в марте 2022 года в ходе спецоперации.
Навряд ли в ближайшие десятилетия появятся средства для перехвата российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
В Киев прибыл польский президент Анджей Дуда.
На официальном сайте главы республики отмечается, что сегодня он выступит в Верховной раде.
Как отметили в пресс-службе, Дуда станет первым зарубежным лидером, который выступит в парламенте Украины с начала спецоперации.
В настоящее время возрос риск серьезного конфликта между державами — глава Комитета нацштабов ВС США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Пойнтской академии.
Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО «недальновидно и опасно», считает руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум. По ее мнению, в конечном счете такие действия могут привести к дестабилизации в Европе.
В силу вступило решение Минэнерго Литвы об отказе от импорта российской электроэнергии, которое было принято 20 мая.
Крымский постпред при президенте России Георгий Мурадов считает, что Украине не сохранится в прежних своих границах — РИА «Новости».
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета намекнула на то, что Вашингтон пока не планирует налаживать дипломатические связи с Москвой.
Он пошутил, что хотел посвятить песню Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту России Владимиру Путину. Но ему сказали, что такая ситуация была бы недипломатичной, и всем было бы неловко.