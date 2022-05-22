«Это уже бывшая Украина». Какие территории могут войти в состав России

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что Украина «в том виде, в котором она была», уже не останется. Как заявлял ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, президента Владимира Путина попросят включить регион в состав России. Там, как и на приазовской части Запорожской области Украины, уже идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.

Украина в нынешних границах уже не сохранится, утверждает постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Его слова приводит РИА «Новости». Военная спецоперация РФ на Украине. День 88-й Росгвардия отчиталась об уничтожении опорного пункта Вооруженных сил Украины в ЛНР. Госсекретарь США... 22 мая 10:59

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — сказал он.

Как выразился вице-премьер крымского правительства, «в том формате, в котором Украина была раньше, она могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин, в частности — языковых, культурных, образовательных и религиозных».

«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — считает Мурадов.

По его словам, ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах. «А тем более, если эти попытки выливаются в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», — добавил он.

После взятия под контроль российскими военными Херсонской области Украины и юга Запорожской области Украины на этих территориях начали формироваться военно-гражданские администрации. Мурадов ранее заявлял, что занятые российскими властями «территории юга бывшей Украины» войдут в состав России. Он также утверждал, что «прежде эти регионы «подарили» Киеву, зато теперь в них транслируют российские телеканалы, используется российская валюта, а в школе уроки ведутся по российским учебникам», напоминает РБК.

Добавим, что Мурадов занимает свою нынешнюю должность с 7 августа 2014 года. Тогда же он был включен в список лиц, подвергнутых санкциям Евросоюза за «действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины». Перед назначением на пост в Крыму он был заместителем главы Россотрудничества (2010-2014).

«Об оккупации территорий Украины речи не идет»

В Херсонской области Украины и приазовской части Запорожской области Украины уже идет переход на рубли и восстановление торговых связей с Крымом.

Как сообщал ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, временные власти обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присоединить регион, но «никаких референдумов» проводить не планируется. Отметим, что Стремоусов является пророссийским активистом, сооснователем агентства «Таврия Ньюс» и бывшим лидером херсонского отделения Социалистической партии Украины.

Стремоусов пытался избраться в Верховную раду, а также стать мэром Херсона, но оба раза потерпел поражение на выборах, набрав менее 2% голосов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявлял Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По его словам, об оккупации территорий Украины речи не идет, однако «Москва признает право всех народов на самоопределение».

Напомним, 21 февраля РФ признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Одной из задач спецоперации называется выход группировок ДНР и ЛНР к административным границам республик.