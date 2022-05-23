«Они послали ясный сигнал». Китайцам не понравилась речь Зеленского

Президент Владимир Зеленский произнес речь на форуме в Давосе, призвав мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и помочь Украине — военной техникой, финансами или участием в последующем восстановлении страны. Украине необходимы, по меньшей мере, $5 млрд, уточнил политик. Почти весь зал рукоплескал Зеленскому, однако делегация из Китая неожиданно холодно отреагировала на выступление украинского лидера. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Политик призвал правительства стран-участниц усилить санкционное давление на Россию, увеличить поставки оружия на Украину, а также принять участие в восстановлении страны после завершения конфликта. Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й МО РФ заявило о минировании емкостей с опасными химикатами на заводе в Лисичанске и... 23 мая 22:00

«Мы остановили российскую армию, которую называли второй армией мира. И ценой тяжелых боев, ценой тысяч жизней постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что «предотвратить военную агрессию можно, только используя профилактические санкции». «Необходимо эмбарго на импорт российской нефти, санкции против всех российских банков, не должно быть никакой торговли с РФ», — сказал украинский лидер.

Он также обратился к международным компаниям, имеющим подразделения в России, с просьбой закрыть их, чтобы они «не ассоциировались с военными преступлениями».

«Мы предлагаем всем компаниям, которые покидают российский рынок, продолжать работать на Украине. У вас будет доступ к нашему рынку в 40 млн покупателей, и позиция вашего бизнеса таким образом только улучшится. Вы будете поддерживать основные ценности, поддерживать свободу», — отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины предложил заморозить активы «страны-агрессора» и потом направить эти средства на восстановление Украины. «Российские активы, которые рассеяны по многим юрисдикциям, должны быть найдены, они должны быть конфискованы или заморожены, и потом они должны быть перечислены в специальный фонд», — уточнил он.

После завершения боевых действий страны и крупные международные компании могут взять на себя «шефство» над «тем или иным регионом Украины, городом, либо общиной, либо отраслью».

«Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции — если бы мы получили их 100% потребности в феврале, результатом были бы десятки тысяч сохранившихся жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, которое мы спрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют. Вот почему нам нужны финансы, по меньшей мере, $5 млрд, и весь объем средств, необходимых для восстановления», — подытожил политик.

«Китайцы послали ясный сигнал»

Американский сенатор Майкл Маккол, присутствовавший в зале во время видеообращения Зеленского, рассказал позже телеканалу CNN, что китайская делегация недружелюбно отреагировала на выступление украинского лидера. После завершения его речи зал аплодировал Зеленскому стоя — все, кроме китайцев.

«Они не аплодировали, не вставали как все после его выступления, а просто вышли из зала. Китайцы послали ясный сигнал — они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского», — сказал Маккол.

В качестве доказательства конгрессмен показал в эфире CNN фотографию, на которой представители КНР сидят, в то время как остальные аплодируют стоя.

Нейтральный статус

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, выступая на ВЭФ, заявил, что конечной целью в сложившейся ситуации должен быть нейтральный статус Украины. «Распад Украины неминуем». Зачем Киев предоставляет полякам особые права Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект, который фактически приравняет поляков... 23 мая 20:12

«Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — сказал он, добавив, что призывал к этому еще восемь лет назад, когда впервые зашла речь о вступлении Украины в НАТО (цитата по ТАСС). В нынешних условиях нейтральный статус Украины «в том виде, в котором он виделся тогда», уже недостижим, считает Киссинджер.

По мнению экс-госсекретаря, процесс урегулирования на Украине должно быть запущен в ближайшие два месяца. В противном случае можно ожидать более тяжелых последствий для международных отношений.

«На мой взгляд, движение к переговорам и миру необходимо начать в ближайшие два месяца, чтобы определить исход до того, как начнутся последствия и трудности, с которыми будет еще труднее справиться, в том числе, для отношений России и Европой и Украины с Европой», — отметил он.

«Идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво», — добавил политик.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 22 по 26 мая. Одной из центральных тем ожидаемо станет ситуация на Украине.

Мероприятие проходит в очном формате впервые после двухлетнего перерыва. В Давос приехали около 2 тыс. человек, включая 50 мировых лидеров. Ни представителей России, ни представителей США на форуме не будет.