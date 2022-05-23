Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Журналист Fox News заявил, что США движутся в сторону тирании 08:29
Названы факторы, которые ослабляют доллар 08:23
Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена... 08:19
В Техасе двухлетний мальчик заказал 30 бургеров... 08:16
Экс-хавбек сборной России Билялетдинов заявил, что «Црвена Звезда» не... 08:08
Постпред Крыма заявил, что Азовское море изменило свой статус 08:03
Врач Демин сообщил, что «пивной» живот является особым... 07:57
Экс-хавбек «Спартака» Кечинов назвал приемлемый вариант... 07:50
Глава МВФ считает необходимым снизить торговые барьеры для борьбы... 07:45
Экс-тренер «Динамо» Кобелев о расширении РПЛ: не надо... 07:31
Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 89-й день

Слушать
Остановить
close
100%
Военнослужащие Народной милиции ДНР на военной технике на одной из улиц

Военнослужащие Народной милиции ДНР на военной технике на одной из улиц

Владимир Гердо/ТАСС
В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Киеву. СК РФ сообщил о начале расследования покушения на мэра Энергодара Андрея Шевчика. Компания Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок, сообщил «Коммерсантъ». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:35

⚡️Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут продолжиться только после того, как российские войска покинут территорию Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк.

8:29

Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн устройств, сообщает РБК.

По мнению аналитиков, рост могли спровоцировать проблемы с логистикой и решение некоторых брендов смартфонов приостановить работу на российском рынке.

8:27

Минобороны показало кадры последствий обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области.

8:24

В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа.

«Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость фонда (Государственный пенсионный фонд Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов – «Газета.Ru») упала» — сказал секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

8:20

Великобритания будет добиваться того, чтобы у Киева появилась возможность экспортировать находящееся в стране зерно и другие продовольственные продукты, заявил премьер Борис Джонсон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

close
100%
Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»
8:16

⚡️Сеть Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как выяснил «Ъ», компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

8:14

Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

8:12

8:10

❗️СК РФ сообщил о начале расследования покушения на мэра Энергодара Андрея Шевчика.

8:08

США рассматривают возможность отправки спецназа для охраны посольства в Киеве, сообщила газета The Wall Street Journal.

8:05

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 89-го дня военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+