Военная спецоперация РФ на Украине. День 89-й

⚡️Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут продолжиться только после того, как российские войска покинут территорию Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», — сказал Подоляк.
Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале увеличились на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн устройств, сообщает РБК.
По мнению аналитиков, рост могли спровоцировать проблемы с логистикой и решение некоторых брендов смартфонов приостановить работу на российском рынке.
В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа.
«Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость фонда (Государственный пенсионный фонд Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов – «Газета.Ru») упала» — сказал секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.
Великобритания будет добиваться того, чтобы у Киева появилась возможность экспортировать находящееся в стране зерно и другие продовольственные продукты, заявил премьер Борис Джонсон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
⚡️Сеть Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как выяснил «Ъ», компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.
Азовское море теперь стало морем совместного пользования России и ДНР, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
США рассматривают возможность отправки спецназа для охраны посольства в Киеве, сообщила газета The Wall Street Journal.