«Антиукраинский пропагандист». За что Генри Киссинджера внесли в базу «Миротворца»

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве, 2017 год

Генри Киссинджера, которому сегодня исполнилось 99 лет, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной такого решения стало недавнее выступление политика на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он призвал помнить о важности России для Европы и не поддаваться «сиюминутному настроению». По его словам, западные страны должны уговорить Украину приступить к переговорам об условиях, которые Киев может счесть для себя неприемлемыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в «информационной спецоперации РФ» в качестве «антиукраинского пропагандиста». Военная спецоперация РФ на Украине. День 93-й Идет 93-й день военной спецоперации России на Украине. Президент Владимир Путин утвердил порядок расчетов... 27 мая 19:04

Политику вменяется «соучастие в преступлениях российской власти против Украины и ее граждан».

Киссинджеру теперь запрещен въезд на Украину. В базе «Миротворца» указаны его дата рождения, место проживания, а также должность, которую он занимал прежде.

Ранее он призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой, «даже если Украине при этом придется пойти на уступки».

О чем еще сказал Киссинджер

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер также отметил, что «Запад должен прекратить попытки нанести поражение России на Украине, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе, неотъемлемой частью которой является РФ», пишет РБК. «Это не территориальные уступки». Москва ждет от Киева принятия ее требований Москва ждет от Киева принятия ее требований и осознания реальной ситуации, указал пресс-секретарь президента... 26 мая 15:31

По его словам, военные действия необходимо прекратить как можно скорее, поэтому западные страны должны уговорить Украину приступить к переговорам об условиях, которые Киев может счесть для себя неприемлемыми. Киссинджер также отметил, что «в идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел».

«Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — указал он.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова Киссинджера напоминают о событиях, случившихся в канун Второй мировой войны.

«В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», — сказал он.

Киссинджер родился 27 мая 1923 года в Германии. В 1973-1977 годах он был 56-м государственным секретарем Соединенных Штатов (при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде). В 1973-м стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Будучи сторонником реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969—1977 годах. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и СССР, развивал отношения США с Китаем. Экс-госсекретарь США Киссинджер внесен в базу «Миротворца» Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер включен в базу украинского сайта «Миротворец» в качестве... 27 мая 18:20

В рейтинге, основанном на количестве упоминаний в СМИ в 2001 году, Генри Киссинджер занял первое место среди 100 ведущих интеллектуалов мира.

Киссинджер возглавляет международную консалтинговую фирму Kissinger Associates, а также имеет степень доктора Дипломатической академии МИД России (с 2013 года).

Украинский сайт «Миротворец» создан в 2014 году и позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Портал содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. В базу попадают журналисты, ополченцы из ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля», отмечает газета «Ведомости».