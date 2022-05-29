«Здесь показала себя темная сторона человечества». Что зарубежные лидеры увидели на Украине

Зеленский побывал в Харькове на передовых позициях украинских военных.
«Чувствую безграничную гордость за наших защитников. <...> Спасибо каждому из вас за службу!», — написал он в Telegram.
Во время визита президент наградил отличившихся бойцов. Несколько дней назад он уточнял, что за прошедшие три месяца госнаграды получили 15 тыс. украинцев.
После посещения Харькова украинский президент рассказал, что в самом городе и в области разрушены больше 2 тыс. домов. «Все восстановим, отстроим, наполним жизнью», — пообещал Зеленский.
Впервые с начала боевых действий Зеленский выехал за пределы Киевской области, отмечает международное информагентство Reuters.
В начале апреля украинский лидер приезжал в Бучу (Киевская область), после того, как зарубежные журналисты показали кадры с массовыми захоронениями и мертвыми телами мирных жителей на улицах со связанными руками. Украина считает, что это дело рук российских военных. Власти России настаивают, что кадры из Бучи — фейки и подлог, созданные, чтобы «очернить российскую армию».
Пик визитов европейских политиков пришелся на начало апреля. 8 апреля в страну приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Сначала они побывали в Буче, где зажгли в память о погибших свечи в православной церкви.
Затем европейские политики на поезде добрались до Киева, где встретились с Зеленским. Самая знаковая деталь встречи — фон дер Ляйен передала опросник для вступления в ЕС.
Отдельно от чиновников ЕС, но в те же числа в Буче и Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
В Буче Нехаммер тоже зажег свечи в память о погибших, а в Киеве, кроме Зеленского, пообщался с мэром города Виталием Кличко. Тот назвал приезд канцлера «смелым решением», поскольку в Киеве «всегда может взорваться ракета».
Он пообещал, что виновные в жертвах на Украине будут привлечены к ответственности. «Мельницы международной юрисдикции перемалывают медленно, но неуклонно», — констатировал канцлер.
Сразу после Украины Нехаммер прилетел в Москву, где стал первым с начала конфликта европейским политиком, который лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла без рукопожатий и совместных фото.
«Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины, где своими глазами видел неизмеримые страдания», — пояснил канцлер.
Вдобавок 9 апреля на Украину приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его визит, в отличие от вышеперечисленных, не анонсировали заранее. Посольство Украины в Лондоне объявило о встрече, опубликовав в Twitter фотографию Джонсона и Зеленского с подписью «Сюрприз». Кроме переговоров Джонсон прогулялся с Зеленским по Киеву. Во время прогулки политиков встретила женщина, представившаяся харьковчанкой, и подарила каждому по керамическому кувшину в виде петухов.
Спустя несколько дней после этих визитов на Украину приехали вместе президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. На этот раз политики посетили не Бучу, а поселок Бородянка под Киевом. Украинские власти передавали, что делегация осмотрела разрушенную при боях инфраструктуру.
После этого балтийская делегация нанесла визит Зеленскому в Киеве. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер указал, что встреча «носит символический характер, но заодно является инструментом морального и политического нажима на тех лидеров западных стран, которые вместо реальной помощи Украине лишь обещают помощь».
Президент Польши Анджей Дуда побывал на Украине дважды, второй раз 22 мая. Тогда он выступил в Верховной Раде в Киеве, став в этом качестве первым иностранным лидером с начала военного конфликта.
В конце апреля в Киев приехал генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того он посетил Ирпень, Бучу и Бородянку.
Позже в Киеве также отметился глава Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, он посетил Одессу, где Мишелю пришлось прятаться от бомбардировки в бомбоубежище. «Я приехал отмечать День Европы (9 мая) в Одессу, в город, о котором Пушкин сказал, что «здесь можно почувствовать Европу», — уточнял политик.
Среди прочих в Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в Ирпень и Бородянку), премьер Хорватии Андрей Пленкович, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (приезжала в Бучу).
Американские должностные лица начали приезжать на Украину позже европейских коллег, в конце апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 25 апреля пообщались в Киеве с Зеленским. Они пообещали ему вернуть эвакуированных американских дипломатов и денежную помощь в размере более чем $322 млн. Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая.
После Блинкена и Остина в начале мая Украину посетила первая леди США Джилл Байден. Она прибыла «с необъявленным визитом», передавал Белый дом. В Закарпатской области Байден встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской (которая впервые появилась на публике после начала боевых действий) и подарила ей цветы. Также Байден пообщалась с украинскими беженцами, которые на время конфликта вынуждены жить в местной школе.
Кто из европейских политиков приезжал на Украину
Кто посетил Украину из высших лиц США
Во время визита президент наградил отличившихся бойцов. Несколько дней назад он уточнял, что за прошедшие три месяца госнаграды получили 15 тыс. украинцев.
После посещения Харькова украинский президент рассказал, что в самом городе и в области разрушены больше 2 тыс. домов. «Все восстановим, отстроим, наполним жизнью», — пообещал Зеленский.
Впервые с начала боевых действий Зеленский выехал за пределы Киевской области, отмечает международное информагентство Reuters.
В начале апреля украинский лидер приезжал в Бучу (Киевская область), после того, как зарубежные журналисты показали кадры с массовыми захоронениями и мертвыми телами мирных жителей на улицах со связанными руками. Украина считает, что это дело рук российских военных. Власти России настаивают, что кадры из Бучи — фейки и подлог, созданные, чтобы «очернить российскую армию».
Пик визитов европейских политиков пришелся на начало апреля. 8 апреля в страну приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Сначала они побывали в Буче, где зажгли в память о погибших свечи в православной церкви.
Затем европейские политики на поезде добрались до Киева, где встретились с Зеленским. Самая знаковая деталь встречи — фон дер Ляйен передала опросник для вступления в ЕС.
Отдельно от чиновников ЕС, но в те же числа в Буче и Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
В Буче Нехаммер тоже зажег свечи в память о погибших, а в Киеве, кроме Зеленского, пообщался с мэром города Виталием Кличко. Тот назвал приезд канцлера «смелым решением», поскольку в Киеве «всегда может взорваться ракета».«Мы нейтральны в военном отношении, но не нейтральны, когда речь идет о том, чтобы назвать преступление преступлением и действовать там, где происходит несправедливость», — подчеркнул после встречи с Зеленским Нехаммер.
Он пообещал, что виновные в жертвах на Украине будут привлечены к ответственности. «Мельницы международной юрисдикции перемалывают медленно, но неуклонно», — констатировал канцлер.
Сразу после Украины Нехаммер прилетел в Москву, где стал первым с начала конфликта европейским политиком, который лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла без рукопожатий и совместных фото.
«Это не дружеский визит. Я только что приехал из Украины, где своими глазами видел неизмеримые страдания», — пояснил канцлер.
Вдобавок 9 апреля на Украину приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его визит, в отличие от вышеперечисленных, не анонсировали заранее. Посольство Украины в Лондоне объявило о встрече, опубликовав в Twitter фотографию Джонсона и Зеленского с подписью «Сюрприз». Кроме переговоров Джонсон прогулялся с Зеленским по Киеву. Во время прогулки политиков встретила женщина, представившаяся харьковчанкой, и подарила каждому по керамическому кувшину в виде петухов.
Спустя несколько дней после этих визитов на Украину приехали вместе президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. На этот раз политики посетили не Бучу, а поселок Бородянка под Киевом. Украинские власти передавали, что делегация осмотрела разрушенную при боях инфраструктуру.«Сегодня был в Бородянке. Здесь показала себя темная сторона человечества», — описал поездку президент Литвы Гитанас Наусед.
После этого балтийская делегация нанесла визит Зеленскому в Киеве. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер указал, что встреча «носит символический характер, но заодно является инструментом морального и политического нажима на тех лидеров западных стран, которые вместо реальной помощи Украине лишь обещают помощь».
Президент Польши Анджей Дуда побывал на Украине дважды, второй раз 22 мая. Тогда он выступил в Верховной Раде в Киеве, став в этом качестве первым иностранным лидером с начала военного конфликта.
В конце апреля в Киев приехал генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того он посетил Ирпень, Бучу и Бородянку.«Я должен рассказать, что я чувствую, когда вижу эти разрушенные дома. Я представил свою семью в одном из тех домов, которые сейчас разрушены и обуглились. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, а часть семьи в конце концов погибает», — сказал он в Бородянке.
Позже в Киеве также отметился глава Европейского совета Шарль Мишель. Кроме того, он посетил Одессу, где Мишелю пришлось прятаться от бомбардировки в бомбоубежище. «Я приехал отмечать День Европы (9 мая) в Одессу, в город, о котором Пушкин сказал, что «здесь можно почувствовать Европу», — уточнял политик.
Среди прочих в Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в Ирпень и Бородянку), премьер Хорватии Андрей Пленкович, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (приезжала в Бучу).
Американские должностные лица начали приезжать на Украину позже европейских коллег, в конце апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 25 апреля пообщались в Киеве с Зеленским. Они пообещали ему вернуть эвакуированных американских дипломатов и денежную помощь в размере более чем $322 млн. Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая.
После Блинкена и Остина в начале мая Украину посетила первая леди США Джилл Байден. Она прибыла «с необъявленным визитом», передавал Белый дом. В Закарпатской области Байден встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской (которая впервые появилась на публике после начала боевых действий) и подарила ей цветы. Также Байден пообщалась с украинскими беженцами, которые на время конфликта вынуждены жить в местной школе.
Сенат США отдельно прислал 14 мая собственную делегацию, которая в Киеве конфиденциально переговорила с Зеленским.
От Конгресса США 2 мая приехала спикер Нэнси Пелоси. Она подчеркнула, что посетила Киев, чтобы дать «очень четкое послание миру, что Америка вместе с Украиной вплоть до самой победы».