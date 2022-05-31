Зеленский готов к переговорам. Что изменилось

Партнеры Украины из США, ЕС и Турции все чаще говорят о необходимости переговоров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский и сам неоднократно заявлял о готовности к диалогу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по мнению экспертов, пространства для диалога между двумя странами сейчас попросту нет.

На Западе и в Киеве ждут переговоров

Соединенные Штаты опасаются ухудшения ситуации на Украине и ведут переговоры, в том числе с российскими коллегами, чтобы не допустить этого. Об этом в интервью телеканалу Fox News сказал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать риск эскалации.

Мы этим занимаемся, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — сказал Милли, добавив, что «развязка посредством переговоров была бы логичным выбором».

При этом американский военачальник подчеркнул, что Москва и Киев «должны прийти к этому выводу самостоятельно».

На Украине к такому выводу, видимо, уже пришли. По крайней мере так считают в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Зеленский во время прошедших 30 сентября переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность провести встречу с Путиным.

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным», — сообщил Чавушоглу.

В этот же день Эрдоган провел и разговор с Владимиром Путиным, предложив ему организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле. «Трансграничная авантюра»: зачем Эрдогану операция в Сирии Турция готовится к новой военной операции на севере Сирии. По словам министра обороны Турции... 30 мая 20:42

Возможен ли диалог?

Заявления о готовности Киева к переговорам несколько противоречат словам того же Зеленского, сказанным еще парой недель назад. Тогда президент Украины сообщил, что будет готов к переговорам только после полного вывода российских войск с территории Украины. В МИД РФ сочли, что такое заявление вряд ли можно оценить «как конструктивное».

Позже Зеленский говорил, что «не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом». «И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — добавлял он.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские эксперты-международники считают, что говорить о смене риторики Киева не приходится.

«Ничего кардинально не изменилось. Киев периодически то возвращается к идее переговоров, то уходит от нее. В какой-то степени это связано с ситуацией на фронте и ходом боевых действий, но не только. На Западе несколько меняется подход — в США размышляют, чем могла бы закончится эта война и какие будут последствия у тех или иных исходов. Но в целом никто никаких переговоров не ожидает — их сейчас не будет. Все это сотрясение воздуха», — сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, переговоры между Россией и Украиной на данном этапе невозможны из-за отсутствия предмета для диалога.

«Зеленский может быть готов хоть к переговорам с Господом Богом — это одно и то же. Что они хотят — мы знаем. Но пока не понятно, что Запад и Украина предлагают России, никаких переговоров быть не может по определению», — констатировал эксперт.

В качестве примера он привел недавнее предложение Италии о мирном регулировании на Украине, которое было передано в ООН. Предложения Италии предполагали полную автономию Крыма и Донбасса в составе Украины при гарантиях прав на языковую и культурную принадлежность, установление полного самоуправления и самостоятельного обеспечения безопасности.

«Судя по этому предложению, пока России предлагают «ничего». Поэтому идея переговоров — это на данный момент идея фейковая.

Потому что коллективный Запад вместе с Украиной не определили, что они России предлагают. До тех пор переговоры невозможны и нецелесообразны», — констатировал эксперт. «Киев требует немедленного принятия в ЕС по «новой процедуре». Ее не существует» Требования президента Украины Владимира Зеленского принять его страну в Евросоюз по «ускоренной... 28 мая 22:26

О чем Москве и Киеву говорить?

По словам Владимира Брутера, на данном этапе специальной военной операции «непонятно, о чем вообще может идти речь на потенциальных переговорах».

«Если Украина готова подписаться под территориальными уступками, которые точно не будут ограничиваться Херсонской и частью Запорожской области, то это один вопрос. Но сложно представить себе, чтобы Запад согласился на то, что граница между Россией и Украиной пройдет между Херсонской и Николаевской областями», — сказал он.

С этим согласен и Федор Лукьянов: «Переговоры предполагают готовность к компромиссу и уступкам. А для Украины уступки сегодня — это отказ от уже довольно значительной части занятой Россией территории. На такие уступки, естественно, Украина не готова».

По его словам, условия для проведения переговоров будут созданы только «в случае какого-то тяжелого военного поражения одной из сторон или в случае тупика боевых действий, когда понятно, что ни одна, ни другая сторона уже ничего нового для себя добиться не может».

«Тогда есть шанс, что подойдут к переговорам. Но пока ни ту, ни другую возможность не видно даже в отдаленной перспективе», — резюмировал Лукьянов.