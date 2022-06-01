Военная операция на Украине. День 98-й

Запорожская епархия считает наиболее приемлемым статус УПЦ с максимальной степенью самоуправления, определенный патриархом Алексием ll — ТАСС.
На этом фоне туроператоры заявляют, что без возможности оплаты картой «Мир» спрос на Египет не вырастет — портал Profi.Travel.
Еще один турецкий банк начал принимать карты «Мир» — российским туристам стали доступны 3,5 тыс. банкоматов, пишет портал TourDom.ru.
Билеты на поезда в Крым распроданы до августа, передает портал TourDom.ru.
Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 41,2 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» — ТАСС.
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.
«Выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении ведомства.
ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии четыре населенных пункта в ДНР, сообщили в республике — ТАСС.
Российские войска, включая чеченские подразделения, контролируют до 70% города Северодонецк в Луганской области, украинская армия постепенно отходит из города, заявили эксперты американского Института исследования войны.
Удары ВСУ по объектам на территории России в случае поставок им американских реактивных систем залпового огня большой дальности повлекут за собой ответ в виде ударов по центрам принятия решения в Киеве, заявили ТАСС военные эксперты.
Пожарные ДНР потушили пожар на территории Ясиновского коксохимического завода в городе Макеевка, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба МЧС ДНР — ТАСС.
Британия и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, пишет Financial Times. В связи с этим Россия может потерять доступ к крупнейшей страховой компании Lloyd's of London.
США помогут европейским союзникам снизить зависимость от российских энергетических ресурсов — Байден.
Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в $700 млн, сообщил представитель администрации США высокого ранга — ТАСС.
США не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие, любое его применение на Украине Вашингтон посчитал бы неприемлемым — Джо Байден.
Россия не пострадает от наложенного Евросоюзом частичного эмбарго на импорт российской нефти благодаря новым рынкам сбыта и сложившемуся уровню цен на топливо, утверждает Валентина Матвиенко — ТАСС.
⚡️Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными, заявил Владимир Зеленский — ТАСС.
Нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт на северо-востоке Германии продолжит получать российскую нефть по меньшей мере до конца 2022 года, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Подразделения ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов Ясиноватую, выпустив 10 мин, сообщили в ДНР — ТАСС.
Российские инвесторы интересуются возможностью запустить судоверфи, существующие в Херсонской области и не работающие в последние месяцы, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края в отношении россиянина Петра Мыльникова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Суд признал его виновным по самой «легкой» части статьи 207.3 УК РФ. По ней предполагается штраф в размере от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. или лишение свободы до трех лет. Россиянина оштрафовали на 1 млн руб.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак утверждает, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России — РИА «Новости».
Президент США Джо Байден заявил, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня с увеличенным радиусом действия — телеканал Newsmax.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что промежуточные трибуналы над причастными к совершению военных преступлений бойцами ВСУ могут пройти до конца этого лета — ТАСС.
Власти ДНР с 2014 года зафиксировали гибель в результате боевых действий свыше 8,6 тыс. жителей. Из них 40% — более 3,5 тыс. смертей — пришлись на период обострения конфликта после 24 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».
Власти ДНР собираются привлечь к ответственности бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского — ТАСС.
Байден также заявил, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Украину, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.
Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, и Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если страны НАТО не будут атакованы.
Ожидается, что сегодня США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и боеприпасы к ним с максимальной дальностью стрельбы примерно 80 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается уступать свои территории, но при этом могут обсуждаться связанные с ними сложности — телеканал Newsmax.