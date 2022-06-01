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Политика

Военная операция на Украине. День 98-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 98-й день

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
1 июня США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и боеприпасы к ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не намерены атаковать территорию России с помощью американского оружия. Он также подчеркнул, что Украина не уступит свои территории. Российские войска контролируют до 70% города Северодонецк в Луганской области. Великобритания и ЕС договорились о запрете страховать суда, перевозящие российскую нефть. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:26

Запорожская епархия считает наиболее приемлемым статус УПЦ с максимальной степенью самоуправления, определенный патриархом Алексием ll — ТАСС.

09:24

На этом фоне туроператоры заявляют, что без возможности оплаты картой «Мир» спрос на Египет не вырастет — портал Profi.Travel.

09:23

Еще один турецкий банк начал принимать карты «Мир» — российским туристам стали доступны 3,5 тыс. банкоматов, пишет портал TourDom.ru.

09:21

09:20

Сервис для графического дизайна Canva отключил доступ пользователям из России — РИА.

09:18

09:14

09:03

Билеты на поезда в Крым распроданы до августа, передает портал TourDom.ru.

09:01

Транзит российского газа через территорию Украины сегодня может составить порядка 41,2 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» — ТАСС.

08:54

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.

«Выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении ведомства.

08:47

08:46

08:40

ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии четыре населенных пункта в ДНР, сообщили в республике — ТАСС.

08:38

08:35

Российские войска, включая чеченские подразделения, контролируют до 70% города Северодонецк в Луганской области, украинская армия постепенно отходит из города, заявили эксперты американского Института исследования войны.

08:31

Удары ВСУ по объектам на территории России в случае поставок им американских реактивных систем залпового огня большой дальности повлекут за собой ответ в виде ударов по центрам принятия решения в Киеве, заявили ТАСС военные эксперты.

08:30

Пожарные ДНР потушили пожар на территории Ясиновского коксохимического завода в городе Макеевка, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба МЧС ДНР — ТАСС.

08:29

08:28

Британия и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, пишет Financial Times. В связи с этим Россия может потерять доступ к крупнейшей страховой компании Lloyd's of London.

08:27

08:26

08:25

08:24

США помогут европейским союзникам снизить зависимость от российских энергетических ресурсов — Байден.

08:23

08:22

Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в $700 млн, сообщил представитель администрации США высокого ранга — ТАСС.

08:21

08:20

США не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие, любое его применение на Украине Вашингтон посчитал бы неприемлемым — Джо Байден.

08:19

08:18

Россия не пострадает от наложенного Евросоюзом частичного эмбарго на импорт российской нефти благодаря новым рынкам сбыта и сложившемуся уровню цен на топливо, утверждает Валентина Матвиенко — ТАСС.

08:17

⚡️Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными, заявил Владимир Зеленский — ТАСС.

08:16

Нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт на северо-востоке Германии продолжит получать российскую нефть по меньшей мере до конца 2022 года, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

08:15

Подразделения ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов Ясиноватую, выпустив 10 мин, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:14

В Минобороны сообщили, что российские «Ураганы» уничтожили замаскированную технику ВСУ:

08:13

ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии и минометов, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:12

Российские инвесторы интересуются возможностью запустить судоверфи, существующие в Херсонской области и не работающие в последние месяцы, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.

08:11

Первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края в отношении россиянина Петра Мыльникова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд признал его виновным по самой «легкой» части статьи 207.3 УК РФ. По ней предполагается штраф в размере от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. или лишение свободы до трех лет. Россиянина оштрафовали на 1 млн руб.

08:10

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак утверждает, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России — РИА «Новости».

08:09

Президент США Джо Байден заявил, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.

08:08

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня с увеличенным радиусом действия — телеканал Newsmax.

08:07

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что промежуточные трибуналы над причастными к совершению военных преступлений бойцами ВСУ могут пройти до конца этого лета — ТАСС.

08:06

Власти ДНР с 2014 года зафиксировали гибель в результате боевых действий свыше 8,6 тыс. жителей. Из них 40% — более 3,5 тыс. смертей — пришлись на период обострения конфликта после 24 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

08:05

Власти ДНР собираются привлечь к ответственности бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского — ТАСС.

08:04

Байден также заявил, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Украину, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.

08:03

Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, и Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если страны НАТО не будут атакованы.

08:02

Ожидается, что сегодня США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и боеприпасы к ним с максимальной дальностью стрельбы примерно 80 км.

08:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается уступать свои территории, но при этом могут обсуждаться связанные с ними сложности — телеканал Newsmax.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 98-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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