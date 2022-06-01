Военная операция на Украине. День 98-й

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Первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» (ст. 207.3 УК РФ) вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края в отношении россиянина Петра Мыльникова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд признал его виновным по самой «легкой» части статьи 207.3 УК РФ. По ней предполагается штраф в размере от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. или лишение свободы до трех лет. Россиянина оштрафовали на 1 млн руб.