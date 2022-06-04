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Политика

«Мы готовы хоть завтра менять». Украина и Россия произвели обмен телами погибших

Военкор «Первого канала» сообщила об обмене телами погибших между Россией и Украиной

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Владимир Гердо/ТАСС
Российская и украинская стороны произвели обмен телами убитых по схеме «160 на 160». Как сообщила военный журналист Ирина Кусенкова, военнослужащие РФ передали украинской стороне останки, обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подтвердило факт обмена. От российских ведомств пока официальных заявлений не поступало.

Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих по схеме «160 на 160», сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160. Обмен произошел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области», — написала журналист в Telegram.

Позже Куксенкова уточнила, что российская сторона передала тела погибших на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Территория «Азовстали» полностью перешла под контроль России 20 мая. По данным российского Минобороны, в плен сдались 2439 украинских военнослужащих, они удерживали территорию предприятия почти три месяца.

31 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нашли на «Азовстали» заминированный фургон с телами 152 военнослужащих. По его словам, пленные бойцы батальона «Азов» в ходе допросов рассказали, что тела заминировали по прямому указанию из Киева.

Подтверждение от Киева

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подтвердило факт обмена с погибшими с РФ.

«2 июня на линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших между Украиной и Россией. Была достигнута договоренность обмена по формуле 160 на 160», — говорится в сообщении.

Российская сторона официально не подтверждала и не опровергала информацию об обмене телами.

Обмен пленными

23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять пленных «хоть завтра» и процесс необходимо активизировать. «Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный», — подчеркнул он.

Украинский президент также предложил привлечь к процессу обмена как можно больше стран, к примеру Швейцарию, Израиль и другие государства, а также ООН. В плену у украинской стороны, по словам Зеленского, находятся несколько тысяч российских военных.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обмен пленными с Украиной идет постоянно «в том или ином виде». «Нам это важно — понятно, по каким соображениям», — констатировали в Кремле.

27 мая Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. По словам канцлера, Путин пообещал «снова активнее обсуждать» тему обмена пленных и убитых. В сообщении о телефонном разговоре, опубликованном на сайте Кремля, эта тема не упоминается.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в начале июня призвал к скорейшему обмену пленными между Россией и Украиной. «ООН была вовлечена в эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали». ООН напрямую не была вовлечена в эвакуацию военных, потому что это не наша компетенция. На чем мы настаивали, так это на необходимости проведения как можно скорее обмена пленными, чтобы эта проблема была разрешена определенным образом», — сказал глава организации.

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