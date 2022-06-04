Военная операция на Украине. День 101-й

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Волонтеры привезли 14-летнему Паше и его маме-инвалиду в Луганск вещи и документы из их квартиры в Рубежном, подарили чайник и три велосипеда, пишет РИА «Новости».

Ранее агентство сообщило о подростке, который месяц прожил в бомбоубежище в Рубежном и писал дневник.

«Мальчик увлекается чтением фантастики и не ожидал, что его собственная жизнь будет похожа на постапокалипсис».