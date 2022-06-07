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Политика

Военная операция на Украине. День 104-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 104-й день

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Пожарные МЧС ДНР на тушении пожара на мебельном складе в Донецке, возникшего после обстрела

Пожарные МЧС ДНР на тушении пожара на мебельном складе в Донецке, возникшего после обстрела

Сергей Аверин/РИА «Новости»
Япония расширит санкции против России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза по Украине во время выступления главы Евросовета. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил об информационной блокаде российских чиновников в американской прессе. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области не исключил обращение к ОДКБ с призывом ввести миротворцев.
Трансляция
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9:45

9:38

9:36

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок.

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила Украине)... Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили», — заявил он.

9:28

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила около 600 уголовных дел «по преступлениям украинских формирований» с момента обострения ситуации в Донбассе в феврале 2022 года, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

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Валерий Мельников/РИА «Новости»
8:45

ВСУ уничтожают инфраструктуру Ленинского района Донецка, заявили в Народной милиции ДНР.

«6 июня в результате прицельного огня из 122-мм артиллерийских систем по Ленинскому району города Донецка произошло возгорание гаражных построек автомобильной базы, зафиксировано попадание в детскую площадку в парке Славянской Культуры. Оперативными действиями расчетов МЧС ДНР удалось локализовать огонь и приступить к ликвидации последствий обстрела», — гласит сообщение в Telegram-канале формирования.

8:43

❗️В новом соглашении с Украиной, если Киев все же пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, Донбасса и Крыма, передает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение», — сказал он.

8:35

Минобороны РФ показало видео огня САУ «Мста-С».

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов вскрыли сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника. Каждый выстрел – попадание в цель. Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана», — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

8:33

❗️Правительство РФ поддержало законопроект о контроле за иноагентами при условии его доработки ко второму чтению.

Кабмин просит прописать в законопроекте свои полномочия по установлению формы маркировки иноагентских материалов. Думу также просят уточнить, за распространение какой информации может быть присвоен статус иностранного агента.

8:16

Япония ввела новый пакет антироссийских санкций. В его рамках будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с указанными организациями можно будет только при получении соответствующего разрешения от японских властей. Санкции вступят в силу 7 июля.

Под запрет на экспорт подпадут товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры» — какие именно, пока не ясно.

8:15

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности во время заседания по Украине. Это произошло в момент выступления главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ситуацию прокомментировал зампостпреда Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале:

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег - «русские солдаты повсеместно насилуют женщин». И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. НИ ОДНОГО ПРИМЕРА так и не было приведено. Председатель Евросовета Ш. Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что Постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры…» (орфография и пунктуация сохранена).

8:13

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США начата информблокада российской стороны.

«Многочисленные попытки посольства довести до рядовых граждан США нашу позицию по актуальным вопросам международной политики, за редким исключением, с ходу отвергаются местными изданиями как «злонамеренная пропаганда». Отсутствует возможность публиковать материалы даже на коммерческой основе. Все это подтверждает двойные стандарты американских медиаресурсов, которые занимаются не объективным освещением событий, а обслуживанием интересов правящих партий», — возмутился дипломат.

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Илья Питалев/РИА «Новости»
8:10

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию военной спецоперации РФ на Украине. Сегодня — 104-й день.

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