Военная операция на Украине. День 104-й

9:36

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок.

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила Украине)... Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили», — заявил он.