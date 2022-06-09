Со времен Петра I «почти ничего не изменилось». Что Путин сказал молодым предпринимателям

Ушедшие из России иностранные компании пожалеют о своем решении, убежден президент РФ Владимир Путин. Он заявил в беседе с предпринимателями, что Россия — страна с огромными возможностями. Президент назвал демографию первоочередной задачей для государства и выразил уверенность, что через 10 лет качество жизни в России вырастет. Путин также сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал исконные русские земли, а сейчас «возвращать и укреплять» выпало на долю современной России.

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Участник встречи Аркадий Дидковский спросил президента, какой должна быть технологическая Россия через десять лет. По мнению главы государства, страна должна стремиться к улучшению демографической ситуации, к обеспечению здоровья населения, к улучшению экологической ситуации и развитию в сфере больших данных и квантовых технологий.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы мы приобретали новые компетенции <...> и были бы лидерами по всем этим направлениям», — подчеркнул Путин.

«Если мы будем идти по этому пути, успех обеспечен», — сказал глава государства.

«То есть лучше будем жить через десять лет?» — уточнил Дидковский.

«Да, а это в конце концов должно привести к улучшению качества жизни», — ответил президент.

Задача номер один

Глава государства также назвал демографию первоочередной задачей для страны. «Непростой, но поистине прекрасный путь»: в России вернут орден «Мать-героиня» Президент Владимир Путин в День защиты детей предложил возродить почетное звание... 01 июня 20:09

«У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», — сказал Путин.

«И здесь целый набор вопросов: это развитие медицины, база медицинской техники, фармацевтика, современные лекарственные препараты… И сквозные технологии, квантовые технологии, большие данные», — отметил президент.

Он указал, что Россию «все время пытаются щипануть и оскорбить, что мы «страна-бензоколонка», но есть вещи, которыми Россия может гордиться.

Путин обратил внимание, что у России есть традиция образования, чего во многих странах нет. «У нас есть замечательные научные школы, в том числе математические. И во всех этих направлениях есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. Но у нас есть возможности это сделать», — отметил он.

Будущее российской экономики

У России не будет закрытой экономики, поскольку страна не намерена «обносить себя забором».

«Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес — мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», — сказал Путин. Путин отменил требование к экспортерам продавать половину валютной выручки Экспортерам больше не нужно продавать 50% своей валютной выручки. Размер доли теперь будет определять... 09 июня 22:29

«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет — тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», — заявил глава государства и подчеркнул, что такую страну как Россия невозможно изолировать.

По его словам, западные страны пытаются обвинить Россию в росте инфляции, в подъеме цен на удобрения и энергоносители. Однако Россия «тут ни при чем», это произошло из-за «их ошибок, причем длительных, до всех сегодняшних событий».

Президент уверен, что Россия должна «развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого».

Он также отметил важность способности общества объединяться для решения общенациональных задач. «Нет этой консолидации — и все будет рассыпаться», — считает глава государства.

«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все, тогда какая консолидация общества, а если не будет консолидации, то вообще ничего не будет», — убежден Путин.

Ответом на все ограничения «может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений».

О компаниях, ушедших из РФ

Покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении, считает президент РФ.

«В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем. Мы как раз никому не угрожаем», — заявил Путин.

«Они пожалеют потому, что Россия — страна с огромными возможностями», — считает президент. По его словам, многие компании жалеют, что приходится уходить. Путин назвал это проявлением «внутреннего состояния этих стран, которые не могут принимать суверенных решений» и подчеркнул, что Россия — суверенная страна, которая должна быть устремлена в будущее.

По мнению президента, в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния быть не может.

Как пытаются «ударить» по России

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«У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России. Это одна из сложных тем, тяжелых и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер», — заявил президент.

Он подчеркнул, что желание других государств ограничить доступ России к технологиям было на протяжении всей ее истории и после петровской эпохи.

«Корабли, которые он строил, — способ строительства и так далее были же засекречены в значительной степени в то время. А Петр туда поехал, сам работал плотником, все это добывал», — напомнил глава государства.

Он заявил, что России приходится бороться и защищать себя, и так было столетиями.

«То, что нам приходится защищать себя, бороться — это очевидные вещи. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Приходишь к этому осознанию, пониманию. Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал... Ничего не отторгал: он возвращал. Да, а как? Так и есть», — сказал Путин.

По его словам, когда был основан Петербург, ни одна из европейских стран не признавала эту территорию российской. «Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков, наряду с финно-угорскими народами, жили славяне», — отметил Путин.

«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что базовые ценности (суверенитета) составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — заключил Путин.