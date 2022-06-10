Военная операция на Украине. День 107-й

В Луганской народной республике с 17 февраля из-за действий украинских войск погибли 37 мирных жителей, 138 получили ранения, в том числе 17 детей — представительство ЛНР в СЦКК
Работу Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) планируют восстановить после взятия города Запорожье, остающегося под контролем ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
Рассматривается возможность возобновления производства обновленных автомобилей по типу советского «Запорожца».
Владимир Жириновский выходит из автомобиля «Запорожец» ЗАЗ 965, 2010 годАлександр Вильф/РИА «Новости»
Будущий урожай в Украине может сократиться на 35-40% из-за военных действий, заявил CNN замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.
«Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая прошлого года», — сказал он.
Первые полосы британских газет посвящены смертным приговорам, которые суд в ДНР вынес двоим британцам и одному марокканцу — за «наемничество» и «попытку свержения государственного строя ДНР». При этом по данным СМИ, осужденные служили в частях ВСУ по контракту еще до начала военных действий.
Япония с 17 июня запрещает экспортировать в РФ строительную технику, передает РИА «Новости». Это касается грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.
⚡️Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал цифру ежедневных потерь украинских войск — до 200 погибших. Это в два раза превышает озвученную украинским министром обороны цифру, сообщают СМИ.
Министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми, до 500 ранеными.