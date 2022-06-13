Военная операция на Украине. День 110-й

10:06

Северодонецк фактически блокирован после того, как украинцы в воскресенье подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском, заявил Басурин — РИА «Новости».

По его словам, у остающихся там украинских военных есть выбор — сдаться или умереть, другого варианта нет.