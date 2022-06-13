Военная операция на Украине. День 110-й

Российские расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» уничтожили украинские склады с вооружением и техникой, сообщили в Минобороны РФ — ТАСС.
Северодонецк фактически блокирован после того, как украинцы в воскресенье подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском, заявил Басурин — РИА «Новости».
По его словам, у остающихся там украинских военных есть выбор — сдаться или умереть, другого варианта нет.
Замглавы ЕК считает, что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетия, а годы — ТАСС.
Вера Юрова также отметила необходимость «работать параллельно над возможной кандидатурой и над восстановлением страны в кратчайшие сроки».
Компания «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,9 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов — ТАСС.
Украинские банки заблокировали вклады жителей Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов — РИА «Новости».
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ возобновили утром обстрелы республики с применением артиллерии крупного калибра.
В МВД Белоруссии сообщили, что около 200 граждан республики состоят в националистических батальонах Украины — ТАСС.
Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрелы Донецка начались после поставок оружия Украине Западом.
Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня, сообщила газета La Stampa.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб один мирный житель и еще 10 были ранены, в том числе мальчик 2012 года рождения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале .
Штурм Лисичанска — последнего подконтрольного Киеву крупного города Луганской Народной Республики — будет идти одновременно с Северском, «это вопрос короткого времени», написал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине, поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем, заявил РИА «Новости» директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нынешний год ознаменовался «идеальным системным штормом» — ТАСС.
«Ошибки усугубились той экономической войной, которую (западные страны) начали против России. Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», — сказал Песков.
Владимир Путин на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, рассказал Дмитрий Песков ТАСС.
В Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР сообщили, что подросток пострадал при обстреле Докучаевска 12 июня.
В ходе боев за город Приволье уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник — РИА «Новости».
Следственный комитет России расследует взрыв в Мелитополе возле здания ГУ МВД по Запорожской области и обстрел украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Баррель в беседе с изданием Journal du Dimanche высказался о перспективах получения Украиной статуса кандидата в ЕС. По его словам, Украина — страна европейской культуры, а ЕС может расшириться.
⚡️ Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят, людям нет логики платить грабительские проценты, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Германия собирается помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом, заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в интервью РБК высоко оценил работу российского высокоточного оружия, используемого во время военной спецоперации на Украине.
Украинские войска обстреляли утром населенные пункты Пантелеймоновка и Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Остановка сертификации «Северного потока — 2» произошла по вине украинской политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, и это стало ее крупнейшим провалом, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Успехи российской армии в спецоперации на Украине вызывают «разочарование», заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Арабские страны подверглись сильному давлению со стороны Запада, требовавшего занять определенную позицию относительно конфликта на Украине, однако не пошли у него на поводу, заявил в интервью египетскому телеканалу Sada El balad генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.
Позиция главы МИД Канады Мелани Жоли о недопустимости участия канадских дипломатов в мероприятиях посольства России можно расценивать как непрофессионализм, заявил ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым появление представителя ее ведомства на приеме по случаю Дня России в российском посольстве в Оттаве — ТАСС.
Патрульные корабли проекта 22160, стоящие на вооружении Черноморского флота РФ, до конца года вооружат зенитным ракетным комплексом «Тор-М2КМ» для усиления корабельной противовоздушной обороны с учетом опыта специальной военной операции — ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В ночь на понедельник украинские военные обстреляли в понедельник Донецк, по Кировскому району выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен «холодной войны», это связано с тем, что страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) — ТАСС.