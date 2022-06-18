«Мы бы не поднимали вопрос Крыма». В Киеве заговорили о возобновлении переговоров

К концу лета положение Киева должно усилиться благодаря планируемому контрнаступлению украинской армии, что позволит продолжить переговоры, но уже «с позиции силы», считает руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ парировал, что неизвестно, будет ли к тому моменту «о чем и с кем говорить». Переговорный процесс между странами заморожен с середины мая.

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что переговорный процесс может возобновиться к концу августа, когда, по его прогнозам, положение украинской армии улучшится. «К концу августа», — ответил политик на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Военная операция на Украине. День 115-й С самого утра продолжаются обстрелы Донецка со стороны ВСУ, есть погибшие. Премьер Великобритании Борис... 18 июня 16:16

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — добавил он.

Украинский переговорщик подчеркнул также, что в Киеве не примут «потерю территории, это юридически невозможно», поэтому возобновление диалога в текущих условиях полностью исключено. Но в то же время украинская сторона может рассмотреть политическое соглашение, «подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле».

«Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а дипломатическим и политическим путем, а это было бы уже компромиссом», — уточнил Арахамия.

Украинский народный депутат Евгения Кравчук рассказала, что российская и украинская стороны поддерживают контакт в отношении вопросов гуманитарного характера, касающихся обмена погибшими и организаций гуманитарных коридоров. «Переговоры о гуманитарной составляющей — это правильно, речь идет о человеческих жизнях, мы их ценим, в отличие от россиян», — отметила она.

«Еще одна составляющая переговоров — это продовольственная безопасность, как вы знаете, наши порты заблокированы. Мы обсуждали коридоры, которые, возможно, будут организованы с помощью кораблей НАТО, которые будут охранять 60 миль до нейтральных вод — это могло бы быть решением», — добавила Кравчук.

«Будет ли о чем и с кем говорить?»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Арахамии о возможности возобновления переговоров в своем Telegram-канале: «Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так». «Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — уточнил он. Минобороны России: уничтожены четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 Минобороны России сообщило об уничтожении четырех взводов 155-мм гаубиц М777 в ДНР. 18 июня 15:11

Ранее Медведев заявил, что руководство ЕС готовит украинцев к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС», — написал политик в соцсети.

«Небольшая усталость по всему миру»

Накануне в Киеве побывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По возвращении в Соединенное Королевство он пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев, несмотря на усталость от темы Украины в мире.

«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость [от темы] Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке», — цитирует Джонсона ТАСС.

«Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом. Нам важно демонстрировать, что Украина может победить и победит, это правда», — добавил политик.

Как «забуксовали» переговоры

Российско-украинские переговоры начались 28 февраля. В середине мая в МИД РФ рассказали, что переговоры с Украиной «не идут ни в каком виде» и прекращены по инициативе Киева. «Операция на Украине — лишь жалкая прелюдия к конфликту на Тайване» На Западе все чаще говорят о еще одном возможном крупном военном конфликте, который может превзойти... 18 июня 13:50

1 июня Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не собирается уступать свои территории, никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донбасса, но готов обсуждать другие аспекты. 6 июня украинский президент заявил, что в мире нарастает усталость из-за событий в стране, и Киев начали «немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для Украины».

17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Киев в апреле почти согласовали пакет договоренностей, но позже украинская сторона «ушла со связи». В Кремле при этом подчеркнули, что готовы к диалогу.