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Политика

Военная операция на Украине. День 115-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 115-й день

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
ООН предупредила об «аде на земле» из-за ситуации на Украине из-за нехватки продовольствия и роста цен. Европа начинает использовать запасы газа, которые были подготовлены на зиму, из-за того, что «Газпром» сократил объемы поставок топлива, пишет Bloomberg. В посольстве РФ в США заявили, что рисков для ядерных объектов на территории Украины нет, а Россия не «бряцает ядерным оружием». «Газета.Ru» продолжает следить за событиями в режиме онлайн.
Трансляция
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8:16

Минобороны России показало боевую работу вертолетов КА-52:

8:13

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что власти государства не хотели присоединяться к санкциям против России.

В ответ на это Путин сказал, что из-за ограничений против РФ есть сложности в двусторонних отношениях, но диалог стран продолжается и будет развиваться.

8:06

Европейские страны начали использовать газ, который был закуплен на зиму. Такое решение власти государств приняли из-за сокращения объема поставок российского топлива – агентство Bloomberg.

Ранее «Газпром» заявил, что сократит прокачку газа в Европу через «Северный поток» из-за того, что Siemens отправила в ремонт один из газотурбинных двигателей в Канаду и теперь не может его оттуда вывезти из-за санкций против России.

По мнению аналитиков, если подача топлива по «Северному потоку» совсем прекратится, страны не смогут обеспечить необходимые запасы газа к началу отопительного сезона в ноябре.

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий в ходе спецоперации России на Украине. Сегодня 115-й день.

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