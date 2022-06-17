«Удушение региона». Литва отказалась пропускать до половины грузов из России в Калининград

Литовские власти уведомили о сокращении железнодорожного транзита грузов в Калининградскую область из других российских регионов, сообщил губернатор Антон Алиханов. По его оценке, под запрет транзита попадет до 50% номенклатуры грузов. Решение властей Литвы Алиханов назвал «удушением региона» и пообещал добиваться его пересмотра. Под запретом транзита оказались строительные грузы, цемент, металлы и другие важные для производства товары.

Литовские железные дорогие уведомили власти Калининградской области о прекращении с 18 июня транзита большого перечня товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Грузовая компания LTG Cargo заявила, что руководствуется пояснением Еврокомиссии по действию запретов, предусмотренных регламентом ЕС от 31 июля 2014 года. Ранее калининградский транзит в одном из санкционных пакетов был в списке исключений. Военная операция на Украине. День 114-й Украина с 1 июля вводит визы для россиян. Минобороны раскрыло численность иностранных наемников... 18 июня 00:03

«Якобы им ЕК разъяснила, что на запрещенные к ввозу в ЕС товары эти исключения не распространяются»,— заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в Telegram-канале. Он отметил, что пока не видел разъяснений ЕК по поводу санкций, о которых говорят литовские власти.

Под запрет ЕС на железнодорожный транзит, по предварительным оценкам, подпало до 50% грузов.

«От 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ, это грузы в том числе строительные материалы (цемент, металлы), целый ряд других важных и для строительства и для производства, готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории», — рассказал Алиханов.

По словам губернатора, Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС, когда запретила транзит грузов в Калининград. Он также отметил, что в условиях действия запрета потребуется срочно поставить новые суда на паромную линию Усть-Луга — Балтийск.

Власти региона уже работают с федеральными ведомствами (Минтрансом, Министерством иностранных дел, Российскими железными дорогами, Росморпортом), чтобы разрешить сложившуюся ситуацию и получить разъяснения Еврокомиссии.

Последствием запрета транзита, вероятнее всего, будет рост стоимости логистики. В этом случае регион при необходимости будет вынужден обратиться за субсидированием перевозок к федеральному центру, отметил Алиханов.

«Это существенный, серьезный гуманитарный вопрос. Это попытка экономического удушения нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Он пообещал, что власти будут делать все возможное, чтобы ситуация в регионе не ухудшалась.

До настоящего времени железнодорожный грузовой и пассажирский транзит осуществлялся в штатном режиме. Самолеты облетают страны Прибалтики по нейтральному воздушному пространству над Балтийским морем.

Санкции не должны повлиять на транзит

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России, который, в частности, предполагал запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом, за исключением продовольственных и медицинских товаров, а также гуманитарной помощи. В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил импорт из России древесины, цемента, угля и других товаров. Запрет на транзит и угольное эмбарго: что вошло в пятый блок санкций ЕС Евросоюз закрыл российским судам доступ в свои порты и откажется от российского угля с августа... 08 апреля 14:30

Тогда Алиханов заявлял, что эта мера Евросоюза не затронет транзит грузов с основной территории России в Калининградскую область.

«Пункт (b) параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений», — указывал глава региона.

Речь идет о пояснениях, опубликованных «Официальным вестником ЕС», согласно которому ограничения не предполагают запрет на транзит грузов в Калининградскую область из других субъектов РФ, поскольку речь идет о перевозках из России в Россию.

«В их логике транзит из России в Калининградскую область является внутринациональным транзитом. <...> Соответственно (ограничения) не касаются ни ЖД, ни автомобильного транспорта. Когда груз идет с территории России в Калининград, то это считается внутринациональным транзитом», — уточнил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Калининградская область не имеет общих сухопутных границ с основной территорией России. Наземный поток грузоперевозок в эксклав проходит через территорию Литвы.

Два года на адаптацию к санкциям

Ранее Алиханов рассказывал, что экономике Калининградской области потребуется 1-2 года, чтобы адаптироваться к жизни в условиях санкций со стороны западных стран.

«Оптимизма, что мы пройдем этот период без каких-либо проблем и ограничений [нет], конечно, они будут. Но рассматриваем эту ситуацию как окно возможностей», — говорил глава региона.

Он отмечал, что у региона есть альтернативные пути доставки необходимой продукции и грузов с помощью паромов, а также маршруты для авиаперелетов над нейтральными водами Балтийского моря. В интервью ТАСС Алиханов выражал надежду, что Литва будет соблюдать свои обязательства по сохранению транзита в область через территорию страны, поскольку это является обязательством, которое прибалтийское государство дало при вступлении в Евросоюз.