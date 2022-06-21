В Техасе республиканцы в очередной раз подняли вопрос о выходе штата из состава США. По их оценкам, соответствующий плебисцит нужно организовать в 2023 году, чтобы «жители Техаса определили, должен ли штат восстановить свой статус независимого государства». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Техасе сторонники Республиканской партии призвали провести референдум о выходе штата из состава США. Они считают, что такой плебисцит должен быть организован в 2023 году, передает NPR. Губернатор Техаса заявил о катастрофичности политики Байдена Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что пограничная политика Джо Байдена — «самая катастрофическая... 25 апреля 20:36

Право на самоуправление

Инициатива содержится в итоговом докладе, принятом на съезде республиканцев Техаса. Они утверждают, что власти США якобы нарушили право этого штата на самоуправление — и ответом может быть его выход из состава страны.

Республиканцы также требуют отклонить «любое законодательство, противоречащее правам штата».

«Техас сохраняет за собой право на отделение от Соединенных Штатов, и мы призываем законодательный орган Техаса организовать соответствующий референдум», — говорится в тексте. «Рецессия не является неизбежной». Инфляцию в США объяснили «вторжением» России на Украину Грядущая рецессия не является неизбежной для США, полагает американский министр финансов Джанет Йеллен... 19 июня 21:09

Данный вопрос предлагается включить в повестку дня выборов 2023 года, «чтобы жители Техаса определили, должен ли штат Техас восстановить свой статус независимого государства».

«Независимый Техас — это вечная идея, которая имеет тенденцию расцветать, когда демократ занимает Овальный кабинет. Например, после того, как бывший президент Обама выиграл свои первые выборы, губернатор штата Рик Перри намекнул, что техасцы могут подумать о выходе из союза», — отмечает National Public Radio.

«И.о. президента Байден»

В том же докладе республиканцы утверждают, что Джо Байден является «исполняющим обязанности» президента США, потому что он якобы не победил на законных основаниях. Путин напомнил США об исторической принадлежности Калифорнии и Техаса Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос журналистки... 23 декабря 20:50

«Мы считаем, что выборы 2020 года нарушили статьи 1 и 2 Конституции США», — следует из документа.

Республиканцы обвиняют нескольких госсекретарей в незаконных действиях, указав, что «значительные фальсификации выборов в ключевых мегаполисах» якобы исказили результаты в пользу Байдена.

«Мы отвергаем подтвержденные результаты президентских выборов 2020 года и считаем, что исполняющий обязанности президента Джозеф Робинетт Байден-младший не был законно избран народом Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

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«Это также предполагает, что Республиканская партия Техаса будет использовать заявления Трампа, чтобы повысить явку избирателей: раздел о мошенничестве на выборах завершается призывом к каждому республиканцу голосовать, чтобы «подавить любое возможное мошенничество», — отмечается в материале.

Отменить закон 1965 года

Кроме того, республиканцы призывают к тому, чтобы закон 1965 года (об избирательных правах — «Газета.Ru») и его обновленные формы были «отменены, а не утверждены повторно».

Они также заявили, что «любой контроль над оружием является нарушением Второй поправки и наших прав, данных Богом».

В Техасе не должно быть зон, свободных от оружия, считают республиканцы. Партия выступила против любых попыток запретить людям моложе 21 года покупать оружие.