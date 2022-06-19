«Рецессия не является неизбежной». Инфляцию в США объяснили «вторжением» России на Украину

Грядущая рецессия не является неизбежной для США, полагает американский министр финансов Джанет Йеллен. Она признала, что инфляция в стране неприемлемо высока и главным приоритетом Белого дома является ее снижение. Конфликт на Украине привел к росту мировых цен на энергоносители и продукты, поэтому президент Джо Байден хочет сделать все возможное, чтобы помочь потребителям, заключила глава Минфина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России из-за специальной военной операции на Украине несут издержки и для американской экономики. Об этом она рассказала в воскресенье, 19 июня, в интервью телеканалу ABC. «Единственное, что понимает Путин, — это сила. Слабость он будет использовать» У экс-главы британского правительства Гордона Брауна, по его словам, «никогда не было иллюзий... 19 июня 18:34

По ее словам, грядущая рецессия вовсе не является неизбежной, поскольку Федеральная резервная система «предпринимает все более агрессивные действия для борьбы с резко растущей инфляцией».

«Я ожидаю, что экономика замедлится. Она росла очень быстрыми темпами, так как экономика, как и рынок труда, восстановились, и мы достигли полной занятости. Сейчас естественно, что мы ожидаем перехода к устойчивому и стабильному росту, но я не думаю, что рецессия вообще неизбежна.

Очевидно, что инфляция неприемлемо высока, главным приоритетом президента Джо Байдена является ее снижение. Военная операция на Украине. День 116-й Верховная рада поддержала запрет на российскую музыку, а также на ввоз и распространение книг... 19 июня 21:19

И председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что его цель — снизить инфляцию при сохранении сильного рынка труда. Это потребует навыков и удачи, но я верю, что это возможно», — отметила Йеллен.

Согласно последним данным Бюро трудовой статистики, текущий уровень инфляции в Соединенных Штатах в годовом исчислении находится на самом высоком уровне за 40 лет и составляет 8,6%. На этой неделе ФРС повысила процентные ставки на 0,75 п.п., что стало самым большим повышением ставок с 1994 года.

Более высокая процентная ставка увеличивает стоимость заимствований для потребителей и компаний, потенциально замедляя инфляцию за счет снижения спроса. «Потребительские расходы остаются очень высокими. От месяца к месяцу наблюдается волатильность, но общие расходы высоки, хотя их структура меняется, и более высокие цены на продукты питания и энергию, безусловно, влияют на потребителей», — констатировала глава Минфина США, добавив, что «счета в банках высоки». «Ясно и остро». Германия потребовала от Сербии присоединиться к санкциям Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу посетил Приштину и Белград. На встрече с сербским президентом... 10 июня 20:26

«Очевидно, что большинство потребителей, даже домохозяйства с более низкими доходами, продолжают иметь буферный запас сбережений, который позволит им поддерживать расходы. Поэтому я не считаю падение потребительских расходов вероятной причиной рецессии в ближайшие месяцы. И рынок труда очень сильный, возможно, самый сильный за послевоенный период», — указала она.

Йеллен частично объяснила инфляцию «вторжением России в Украину», заявив, что конфликт привел к росту мировых цен на энергоносители и продукты питания.

Она признала, что «побочный эффект цен на энергоносители на самом деле составляет половину инфляции, но Байден работает над тем, чтобы цены на нефть не росли еще выше». «Уничтожены более 50 генералов и офицеров». Результаты удара по пункту управления ВСУ ВС РФ нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села... 19 июня 17:27

Цены на газ остаются на рекордно высоком уровне после нескольких месяцев роста. Текущий средний показатель стоимости бензина в США составляет рекордные $4,98 за галлон. «Байден готов к работе и призывает производителей нефти и нефтепродуктов, газа работать с ним над увеличением поставок, снижением цен на газ и энергоносители», — сказала Йеллен, напомнив про «исторический» выпуск нефти из стратегического резерва США.

Глава американского Минфина констатировала, что цены на газ сильно выросли, и это «явно обременяет домохозяйства». «Президент Байден хочет сделать все возможное, чтобы помочь потребителям», — утверждает Йеллен.

«Важно признать, что США, безусловно, не единственная страна с развитой экономикой, страдающая от высокой инфляции. Мы видим это в Великобритании, мы видим это во Франции, Германии, Италии, и причины этого носят глобальный, а не локальный характер.

Мы едины с нашими союзниками в том, чтобы принять необходимые шаги для реагирования, наказания России за то, что она делает на Украине. Это имеет издержки и для нас», — пояснила министр финансов. Что вошло в шестой пакет санкций ЕС против России ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ после признания ей республик Донбасса и начала... 03 июня 17:33

Санкционное давление на Москву

Напомним, 10 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Сербию потребовал от Белграда присоединиться к санкциям ЕС против России.

«Канцлер Шольц весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против РФ, т.е. поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России», — сообщил сербский президент Александр Вучич.

3 июня ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ. Он включает отложенное на полгода эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания ряда российских телеканалов на территории Евросоюза.