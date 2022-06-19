19 июня 2022, 08:20 Политика Военная операция на Украине. День 116-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 116-й день Леонид Цветаев

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что поставки современного вооружения украинским войскам позволят Киеву вернуть контроль над Донбассом. При этом он вновь подчеркнул, что альянс не будет посылать военных на Украину. Россию Столтенберг охарактеризовал как «угрозу миру и стабильности», для альянса Москва – «больше не партнер». Командование батальона «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком, сообщили российским госагентствам ТАСС и РИА «Новости» в Народной милиции ЛНР. В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.