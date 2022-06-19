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Политика

Военная операция на Украине. День 116-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 116-й день

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AP
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что поставки современного вооружения украинским войскам позволят Киеву вернуть контроль над Донбассом. При этом он вновь подчеркнул, что альянс не будет посылать военных на Украину. Россию Столтенберг охарактеризовал как «угрозу миру и стабильности», для альянса Москва – «больше не партнер». Командование батальона «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком, сообщили российским госагентствам ТАСС и РИА «Новости» в Народной милиции ЛНР. В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08.58

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иностранные наемники на Украине несут большие потери. «Если в начале марта они хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность, как, например, Джеймс Васкез, наемник из Штатов», — считает политик.

08.35

08.22

Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила, что из-за санкций придется вносить коррективы в план проведения мусорной реформы. При этом она назвала импортозамещение в данной сфере «нерациональной мерой». «В блоке утилизации отходов мы все еще зависим от поставок импортного оборудования. Тут, наверное, действительно придется говорить о том, что либо уйдем в перепроектирование по объектам, которые начаты уже, либо будем сразу закладывать строительство этих объектов, с оборудованием из дружественных стран», — отметила Абрамченко.

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08.15

Накануне в соцсетях начало распространяться видео, из которого следует, что российского военнослужащего отказались обслуживать на станции техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма. «Военным не помогают», — говорит автор записи.
Сегодня стало известно, что станцию снесут, так как «автосервис является незаконной постройкой».

08.12

В Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий.

08.09

Участники предстоящего саммита НАТО в Мадриде объявят, что РФ для альянса — больше не партнер, а «угроза миру и стабильности», заявил генсек Йенс Столтенберг.

08.07

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня 116-й день с начала спецоперации России на Украине. «Газета.Ru» продолжает следить, как развиваются события.

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