«Примут в следующем веке»: что Евросоюз будет делать дальше с Украиной и Молдавией

Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Но при этом лидеры объединения не скрывали — речь идет, прежде всего, о политическом жесте на фоне российской военной операции. А вот о сложности пути из кандидатов в полноценные члены ЕС накануне рассказывал премьер Албании, — по его шутливому прогнозу, страна войдет в альянс в XXII веке. Вместе с тем, на саммите Евросоюза поддержали создание нового формата Европейского политического сообщества, куда с удовольствием пригласят разных партнеров. «Газета.Ru» разбиралась в степени готовности ЕС к расширению и нарушению ради этого собственных правил.

Зачем Евросоюзу новые кандидаты

Украина и Молдавия накануне получили статус кандидатов в Евросоюз. Правда, решение было принято с многочисленными оговорками и откровениями. Воедино их свел премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

«Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, в свою очередь, что упомянутый сигнал был адресован и России — по его мнению, таким образом Европа показала свою сплоченность и силу.

Киеву и Кишиневу же будет необходимо провести ряд реформ просто для запуска переговоров о присоединении. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 17 июня опубликовал у себя девять требований Брюсселя для начала такого диалога. Они касаются судебной и правоохранительной систем, борьбы с олигархами, приведения к европейским стандартам законодательства о СМИ и юридических гарантий национальным меньшинствам.

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что хотя решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС — это действительно лишь политический жест, Брюссель и раньше действовал аналогичным образом.

«Сейчас сигнал был послан Украине, заодно повезло и Молдавии. Было при этом много оговорок, но ведь Северная Македония и Албания тоже не соответствовали всем требованиям, когда получали статус кандидата.

А вот Грузия сейчас получила только обещания, несмотря на то, что антикоррупционные реформы там были проведены еще при президенте Михаиле Саакашвили. Но при этом пока Евросоюз ничего не нарушает в своих же правилах, строго говоря», — отметила эксперт.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал «Газете.Ru», что Евросоюз вовсе не гарантирует его кандидатам, что они точно будут в его составе.

«Кандидатство им дали по политическим соображениям. Но все крупные страны ЕС подчеркивают, что дальше никаких послаблений и поблажек для Украины и Молдавии не будет. А, значит, это будет долгий процесс. Но сейчас главное, что политический жест сделан — теперь всем можно немного расслабиться», — сказал он. В ЕС ожидают новой волны миграции из Африки. Что будет с украинскими беженцами Евросоюз опасается, что из-за последствий событий на Украине регион будет охвачен «массовым голодом»... 22 июня 19:32

Что дает статус кандидата в ЕС

Статус кандидата на вступление в ЕС при этом влечет как реальную помощь от объединения, так и строгий контроль за процессом реформ в этих странах.

Так, кандидаты имеют доступ к фондам до вступления (IPA) и ряду другим невозмещаемым фондам (гранты, которые могут покрывать до 50% проекта). Данные средства могут быть использованы в строительстве государственных институтов, трансграничном сотрудничестве, социальной сфере или для развития регионов или сельских районов.

Как пишет портал «Страна.ua», среди приоритетов IPA — поддержка низкоуглеродной (зеленой) экономики, развитие социальной инфраструктуры в селах (медицина, образование и др), мелкие фермерские хозяйства.

Украина может получить за счет фонда IPA несколько сотен миллионов евро. Плюс — дополнительное финансирование на «выравнивание инфраструктуры», где речь может идти даже о миллиардах евро.

В свою очередь, ЕС будет теперь куда более внимательным к происходящему на Украине и в Молдавии — те должны детально отчитываться о ходе обещанных реформ. Если они будут идти слишком медленно, то страны-кандидаты в теории могут поплатиться за это и лишиться доступа к упомянутым фондам. В Европе хотят упростить введение санкций против России. Насколько это реально Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу пора отказаться от принципа единогласия... 21 июня 17:34

Как скоро Украина и Молдавия станут членами ЕС. И станут ли

Сейчас среди официальных кандидатов в члены Евросоюза, помимо Украины и Молдавии, значатся Албания (получила статус в 2014 году), Черногория (2010), Северная Македония (2005), Сербия (2012) и Турция (1999). Последняя, впрочем, в последние годы при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане на деле не стремится к членству, сама идя в противоположном направлении. Но глава государства до сих пор не упускает момент пустить шпильку в адрес Брюсселя по этому поводу — после подачи заявки Украины Эрдоган заявил, что Евросоюз начнет думать о включении Анкары в свой состав только после нападения на Турцию.

Процедура перехода из кандидата в полноценного участника альянса традиционно занимает, в лучшем случае, около 10 лет. Например, молдавские оптимисты, которые не считают пример Турции релевантным, приводят в пример Хорватию, у которой путь с момента получения статуса кандидата занял «всего» 9 лет (2004-2013).

Однако страны Западных Балкан, кажется, уже не сильно верят в реальность даже подобных сроков. Так, премьер Албании Эди Рама посоветовал украинцам «не питать лишних иллюзий» и заявил о стремлении продолжить европейский путь, «надеясь, что в следующем веке» они станут членами ЕС.

Эксперты сошлись в том, что Евросоюз, скорее всего, не позволит идти Украине особенным путем и как-то ускорить сроки ее принятия.

По словам Бабыниной, у ЕС есть значительные вопросы как к странам Западных Балкан, так и к Украине и Молдавии — речь идет, прежде всего, о коррупции и нормах законодательства.

«Статус кандидата — своеобразный приз, с которым можно жить сколько угодно, посмотрите на ту же Турцию, хотя с ней переговоры прерваны», — сказала она.

Если следовать правилам ЕС, то страна-кандидат должна выполнить все его требования, провести переговоры и реформы в 35 сферах — от свободного движения капитала до социальной сферы, от транспорта до борьбы с коррупцией. Кроме того, ей необходимо привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС.

«И только после этого Еврокомиссия готовит большой договор и рекомендует Евросовету и Европарламенту одобрить вступление страны в ЕС. Если эти правила не нарушать, то это очень длительный путь. Но, конечно, исключения бывают из любых процедур. Вопрос в том, можно и нужно ли быстро давать членство в ЕС стране, у которой неурегулированные границы и разрушенная экономика. Даже сейчас Еврокомиссия сделала много оговорок, призвав провести срочные реформы. А между статусом кандидата и членством в Евросоюзе — очень большой лаг», — объяснила Бабынина.

При этом эксперт признает, что Евросоюз уже шел на уступки в 2007 году Болгарии и Румынии, которые не до конца выполнили все необходимые требования. И эти страны по-прежнему не входят в Шенгенскую зону из-за опасений ЕС относительно высокой коррупции и вопросов безопасности.

С похожим мнением выступил и Федор Лукьянов.

«Я не думаю, что ЕС будет нарушать процедуру, как минимум, по двум причинам. Во-первых, принятие Украины в ЕС означает взять на себя все ее проблемы, а они там гигантские.

Кроме того, есть и другие кандидаты, которые действительно недовольны особыми положениями для других. Я уже не говорю о грузинах, которые первыми встретили «воинствующий русский империализм» еще в 2008 году, и теперь вот такое решение. И тем более говорить о переговорах с ЕС невозможно, пока идут боевые действия», — отметил Лукьянов.

При этом эксперт уверен, что на Брюссель будет идти мощное «морально-публицистическое давление» с призывом к особенному отношению к Киеву, и его влияние нельзя недооценивать. «Пытаются создать проблемы для Москвы». Почему Литва блокирует Калининград Россия обвинила Литву во враждебных действиях на фоне блокировки железнодорожного транзита... 22 июня 14:39

Для чего ЕС еще одно сообщество

На фоне долгой процедуры вступления в Евросоюз на его саммите было принято решение Макрона о создании нового формата — Европейского политического сообщества (ЕПС). Вполне возможно, что туда пригласят и Грузию, которой Еврокомиссия отказала в статусе кандидата, порекомендовав «прийти к политическому единству, чтобы проложить четкий путь к реформам и ЕС» (при этом Тбилиси дали «европейскую перспективу»).

Впрочем, что именно собой будет представлять ЕПС, — вопрос во многом открытый. Официальная его цель — «способствовать политическому диалогу и сотрудничеству между европейскими странами для укрепления безопасности, стабильности и процветания на европейском континенте».

Анонимный евродипломат отметил, что туда пригласят все страны Европы, с которыми у ЕС тесные отношения – и планируется проводить регулярные встречи на высшем уровне. При этом сотрудничество в рамках ЕПС не будет зависеть от того, хотят ли страны присоединиться к ЕС или, наоборот, вышли из него (явный намек на Британию).

Эксперт Бабынина назвала проект ЕПС «политическим жестом доброй воли» с целью собрать «широкий круг друзей ЕС».

Федор Лукьянов считает, что в Евросоюзе и дальше будут принимать «разные паллиативы», чтобы вопрос о дальнейшей интеграции кандидатов не вставал остро в ближайшем будущем.

«И так новые кандидаты не будут чувствовать совсем себя вне европейских процессов, но и не будут рассчитывать, что они окажутся внутри ЕС в скором будущем», — заключает он.